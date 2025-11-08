TAURISANO, PICCHIA I GENITORI PER AVERE SOLDI: GIOVANE ARRESTATO DALLA POLIZIA. IL DRAMMA DELLA DROGA

di Flora Fina ______________

Il dramma della droga che rovina tanti giovani e le loro famiglie di nuovo dietro un altro tragico fatto di cronaca nera.

È finito in manette un giovane di 22 anni accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei propri genitori. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato (nella foto), intervenuti dopo una segnalazione al numero di emergenza per una violenta lite domestica avvenuta in un’abitazione del paese. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, i genitori del ragazzo si trovavano fuori casa in evidente stato di agitazione.

La madre, in particolare, presentava segni evidenti delle percosse: un morso sul braccio destro, appena inferto, e un ematoma più datato, riconducibile sempre a un’aggressione del figlio.Poco distante dall’abitazione, gli agenti hanno individuato il giovane seduto sul marciapiede, in stato di alterazione e visibilmente nervoso. Dopo averlo calmato, i poliziotti hanno ricostruito quanto accaduto: la lite sarebbe scoppiata per l’ennesima richiesta di denaro respinta dai genitori. Secondo le testimonianze, le minacce e gli episodi di violenza si protraevano ormai da tempo, alimentati anche dall’uso abituale di sostanze stupefacenti da parte del ragazzo.

Dopo aver informato il pubblico ministero di turno, il 22enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce, in attesa dell’udienza di convalida. Si precisa che il procedimento è nella fase iniziale e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del giudizio, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

