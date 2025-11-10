GALATINA, SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI SCOPERTO E SANZIONATO

(f.f.)____________

Stavano abbandonando scarti di materiale edile nelle campagne del territorio quando sono stati colti in flagrante dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Galatina. Protagonisti dell’episodio, avvenuto a fine settembre, due uomini sorpresi a bordo di una Fiat Panda mentre svuotavano grossi contenitori pieni di detriti e residui di lavori di costruzione.

Gli agenti, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato la scena e si sono immediatamente avvicinati, fermando i due sul posto. Invitati a ripristinare l’area, i responsabili hanno dovuto raccogliere il materiale già disperso sul terreno e provvedere successivamente al corretto smaltimento, documentandone l’avvenuta esecuzione presso gli uffici di polizia.

Nella giornata odierna, al momento della consegna della ricevuta di smaltimento, è scattata la sanzione amministrativa per il principale responsabile, un 68enne proprietario dell’auto e del materiale. In base alla normativa vigente in materia ambientale, all’uomo è stata comminata una multa di 4.500 euro, oltre alla sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra quattro e sei mesi.

L’episodio conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare le pratiche illegali di abbandono dei rifiuti e nel tutelare l’ambiente rurale, spesso vittima di comportamenti irresponsabili che compromettono il territorio salentino.

Category: Cronaca