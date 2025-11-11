DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 11 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

La Chiesa festeggia San Martino.

Festa antichissima, di origini celtiche.

Vediamo invece le usanze che risalgono al Medioevo, quando in tutta Europa a San Martino cominciava l’ attività dei tribunali, delle scuole e dei parlamenti; si tenevano le elezioni municipali; si pagavano tasse, affitti e rendite; si rinnovavano i contratti agrari e chi doveva farlo traslocava.

Giorno di precetto, era festeggiato con fiere, fuochi e banchetti, innaffiati dal vino novello.

L’ usanza di banchettare allegramente è conservata nelle campagne francesi, patria d’ origine del Santo, mentre è quasi scomparsa in quelle italiane. In Piemonte un proverbio invita a farlo, ammassando oche, castagne e vino.

Del vino si è detto, delle castagne è ovvio, ma perché le oche? Perché in questo periodo emigravano da nord a sud e quindi era facile catturarle, ma pure perché sono legate ad analoghe leggende celtiche e a vari aneddoti che si raccontano sulla vita di questo santo, vissuto nel IV secolo dopo Cristo.

Il più famoso quello del suo mantello tagliato a metà, con la spada, a cavallo, e donato a un povero infreddolito, non avendo i soldi necessari per comperargliene uno nuovo.

I Celti del resto veneravano un dio cavaliere che portava una mantellina corta, e lo consideravano il garante della resurrezione dopo la morte, quindi il garante del rinnovamento della natura dopo la morte invernale.

1940. Seconda guerra mondiale: Battaglia di Taranto. La Royal Navy lancia il primo attacco da portaerei della storia sulla flotta della Regia Marina a Taranto, dove erano di base molte navi, alla fonda e una vicina all’altra.

E’ quella che, con un anno di anticipo, sarà definita “la nostra Pearl Harbor”. E comunque i Giapponesi prima di attaccare gli Americani studiarono dettagliatamente proprio la distruzione subita dagli alleati italiani, colti di sorpresa e senza possibilità di adeguate manovre di contrasto.

Fu un attacco nella notte fra l’11 e il 12 novembre, condotto da due ondate di aerosiluranti, per un’ora e mezzo circa in totale, che causarono danni ingenti, in quanto metà delle navi da battaglia italiana furono messe fuori combattimento.

Vi furono 58 morti, 32 dei quali sul Littorio, e 581 feriti; sei navi da guerra danneggiate (3 corazzate, il Cavour in maniera tanto grave che non riprese più servizio, 1 incrociatore e 2 cacciatorpediniere), e diversi danni alle installazioni terrestri.

Proverbio salentino: LU SULE CA TE ITE TE SCARFA

Il sole che ti vede ti scalda.

Così come i raggi del sole con i quali si viene a contatto scaldano il nostro corpo, così le persone con le quali ci si vede quotidianamente scaldano il nostro cuore.

A volte ci può essere un parente stretto, con il quale però ci si vede di rado, mentre ci possono essere persone che sono parenti alla lontana o semplici conoscenti, e con i quali si ha una frequentazione costante, e magari sono premurosi; è evidente che con questi ultimi si crea un legame più stretto.

