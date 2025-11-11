PAOLA SCIALPI, “Una vita per l’arte”. LA PRESENTAZIONE A LECCE VENERDI’14
di Raffaele Polo _____________
È proprio il caso di titolare questo avvenimento con ‘Una vita per l’Arte’: si presenta così, infatti, al Museo Castromediano di Lecce, il volume de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, curato da Lucio Galante e Maurizio Nocera.
Un parterre d’eccezione per un’artista che unisce la scena locale all’impegno internazionale, da New York agli Emirati Arabi.
L’appuntamento è fissato per venerdì 14 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Pianterreno del museo, in Viale Gallipoli 31. La monografia esplora l’intera evoluzione artistica di Paola Scialpi. Si parte dalla figurazione degli esordi per approdare alla piena astrazione pittorica, fino alle opere più recenti dove materia, gesto, luce e colore diventano veicolo di espressione simbolica e spirituale.
Il libro è arricchito da un corpus di riflessioni critiche, fotografie e testimonianze che ne illuminano la complessa figura. Tra gli autori dei testi figurano nomi di spicco della scena culturale italiana, tra cui: Anna Rizzo Palmieri, Giacomo Lodetti, Marcello Buttazzo, Ornella Cucci, Francesco Pasca, Sandro Greco, Carlo Alberto Augieri, Carmelo Cipriani, Donato Di Poce, Antonio Errico, Raffaele Gorgoni.
La presentazione di venerdì vedrà un dialogo a più voci per analizzare l’opera dell’artista e i contenuti del volume. Dopo i saluti istituzionali, interverranno:
· Ornella Cucci (fotografa)
· Antonio Errico (giornalista, scrittore)
· Lucio Galante (storico dell’arte e curatore del volume)
· Adriana Leaci (scrittrice)
· Errica Muscogiuri (esperta d’arte, Fondazione Palmieri)
· Maurizio Nocera (scrittore, poeta e curatore del volume)
· Anna Palmieri (Libreria Palmieri)
Category: Costume e società, Cultura, Eventi, Libri