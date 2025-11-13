VENDEVA FRUTTA E VERDURA MA SPACCIAVA COCAINA: 61ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA A PRESICCE-ACQUARICA

(f.f.)__________

Un insospettabile commerciante di frutta e verdura nascondeva dietro la propria attività un fiorente giro di spaccio di cocaina. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato di Taurisano, che nella serata di ieri hanno tratto in arresto un uomo di 61 anni, residente a Presicce, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Taurisano, avevano già fatto emergere il sospetto che dietro il bancone dell’esercizio commerciale si celasse un secondo business, ben più redditizio e illegale. Gli agenti hanno quindi predisposto un’attività di appostamento nei pressi del punto vendita, situato in una zona centrale del paese.

Nel corso del servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato un uomo entrare nel negozio con atteggiamento circospetto. Intuendo che non si trattasse di un normale cliente, gli agenti sono intervenuti proprio nel momento in cui stava avvenendo lo scambio: il cliente stava consegnando del denaro al titolare, in cambio di alcune dosi di cocaina.

La successiva perquisizione personale a carico del commerciante ha permesso di rinvenire nove dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute. Il tutto è stato immediatamente sequestrato, mentre l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Category: Cronaca