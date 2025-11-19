ERA ORA E FINALMENTE BASTA, NON SE NE POTEVA PROPRIO PIU’. TELEMARKETING SELVAGGIO E TEMPESTA DI TELEFONATE: ORA CAMBIA TUTTO. STOP ANCHE ALLE FINTE CHIAMATE DA NUMERO MOBILE

Comunicazione dell’Autorità Garante della Privacy ____________

Da oggi cambia tutto per il telemarketing selvaggio. Via alla seconda fase del regolamento Agcom: un nuovo filtro anti-spoofing (chiamate truffa) bloccherà le chiamate commerciali da numeri mobili italiani falsificati e provenienti dall’estero.

Così dopo il freno estivo alle chiamate da rete fissa, questo intervento di Agcom rafforza il blocco già attivo dal 19 agosto, grazie al quale sono state intercettate 43 milioni di chiamate sospette.

Gli operatori dovranno verificare in tempo reale l’autenticità del numero, il titolare e la reale presenza in roaming. Se qualcosa non torna, la chiamata viene bloccata automaticamente.

Chi non rispetta le nuove regole rischia sanzioni fino a 1 milione di euro.

Un intervento che rafforza il lavoro del Garante Privacy: nel solo 2024 le segnalazioni di telemarketing aggressivo sono state 101.273, e tra il 2020 e il 2025 sono stati comminati oltre 200 milioni di euro di sanzioni.

Il Garante, con il provvedimento n. 148/2024, ha inoltre accreditato l’Organismo di Monitoraggio (OdM) e adottato il nuovo Codice di Condotta (già adottato con provvedimento 9 marzo 2023 n.70) per telemarketing e teleselling, coinvolgendo committenti, call center, teleseller e associazioni dei consumatori.

A livello europeo, l’Autorità partecipa al CEF 2025 sul diritto di cancellazione, insieme al diritto di opposizione tra i più rilevanti nel contrasto alle chiamate moleste.

PER DIFENDERSI:

· Iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO): https://registrodelleopposizioni.it/

· Segnalazioni al Garante Privacy per violazioni: https://www.garanteprivacy.it/…/come-agire-per…/reclamo

Una stretta necessaria: più tutele per i cittadini, più responsabilità per gli operatori, più qualità nei contatti commerciali.

