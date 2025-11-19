banner ad
VASTA OPERAZIONE ANTIMAFIA / I NOMI DELLE PERSONE ARRESTATE

| 19 Novembre 2025 | 0 Comments

Le persone arrestate sono:

In carcere:

Loredana Coluccia; 49 anni, di Trepuzzi; Clemente Manni, 49 anni, di Trepuzzi; Giuliano Notaro, 35 anni, di Squinzano; Daniele Papa; 49 anni, di Trepuzzi; Massimliano Leuzzi, 52 anni, di Campi Salentina; Cosimo Schiavone, 57 anni, di Salice Salentino; Federico Foccillo, 42 anni, di Racale; Altin Avduramani, 52 anni, di nazionalità albanese, residente a Castro; Simone Minutello, 37 anni, di Racale; Rebecca Pindinello, 32 anni, di Racale; Nicolas Marco Stifani, 33 anni, di Racale.

Ai domiciliari: Gianfranco Grasso, 53 anni, di Squinzano; Ettore Francesco Quarta, 54 anni, di Campi Salentina; Giuseppe Martena, 47 anni, di Campi Salentina; Pasquale De Michele, 37 anni, di Campi Salentina.

Le restanti misure di custodia cautelare hanno infine raggiunto persone già detenute: Antony Notaro, 30 anni, di Campi Salentina; Tomas Manni, 44 anni, di Racale; Sara Tafuro, 42 anni, di Racale; Carlo Coviello, 48 anni, di Trepuzzi; Salvatore Perrone, 59 anni, di Trepuzzi; Massimo Scalinci, 50 anni, di Campi Salentina; Ivan Perrone, 48 anni, di Porto Cesareo. ____________

