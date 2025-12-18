A SENTENZA IL PROCESSO SU USURA TRA SALICE SALENTINO E GUAGNANO: QUATTRO COLPEVOLI E DUE PROSCIOLTI

(f.f.)____________

Si è concluso con un bilancio di quattro condanne, due assoluzioni e una prescrizione il processo sui presunti traffici usurai scoperti tra Salice Salentino e Guagnano, relativi a un giro di prestiti con interessi che avrebbero raggiunto il 10 per cento mensile nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012.

Dopo una lunga camera di consiglio, il tribunale ha emesso le sentenze nell’ambito dell’operazione denominata “Aequanius”. La pena più severa è stata inflitta ad Antimo Leone, 65 anni, originario di Guagnano, condannato a sei anni di reclusione. Segue Antonio Fernando Olivieri, 71enne di Guagnano, che dovrà scontare quattro anni di carcere.

Condanna anche per Anna Palazzo, 51 anni, residente a Salice Salentino, alla quale sono stati inflitti tre anni e sei mesi, e per Ciro Iaia, 88 anni, anch’egli di Guagnano, condannato a tre anni e mezzo.

Il collegio giudicante ha invece assolto Elio Quaranta, 62enne, e Pasquale Giannotte, 50 anni, entrambi di Salice Salentino, ritenendo che non abbiano commesso il fatto.

Per Antonio Pacella, 57enne di Salice Salentino, il procedimento si è chiuso con la prescrizione del reato, facendo venir meno la possibilità di una condanna.

La vicenda giudiziaria mette così un punto fermo su un’inchiesta complessa, che per anni ha acceso i riflettori su un sistema di prestiti illeciti che avrebbe messo in difficoltà numerose persone tra i due comuni del nord Salento.

Category: Cronaca