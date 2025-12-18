LATITANTE ARRESTATO DOPO DUE ANNI IN SPAGNA PER ABUSI SU MINORE

(f.f.)___________

Si è conclusa oltreconfine una lunga attività investigativa avviata nel Salento, che ha portato alla cattura di un uomo irreperibile da più di due anni. Un 69enne originario di Ugento è stato arrestato in Spagna, sull’isola di Tenerife, in esecuzione di un provvedimento definitivo di carcerazione per gravi reati commessi nei confronti di una persona minorenne.

L’uomo era destinatario di un ordine di arresto emesso il 22 aprile 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, a seguito di una condanna per violenza sessuale aggravata e continuata. I fatti risalgono al 2008 e si sarebbero verificati nel territorio di Ugento. La pena da scontare ammonta a quattro anni e due mesi di reclusione.

Dopo essersi reso irreperibile nell’aprile del 2022, il soggetto era riuscito a sottrarsi all’esecuzione della sentenza, dando avvio a una complessa attività di ricerca. I Carabinieri della Stazione di Ugento, con il coordinamento del Comando Provinciale di Lecce, hanno mantenuto nel tempo un costante monitoraggio informativo, seguendo ogni possibile traccia e aggiornando i canali di cooperazione internazionale, anche attraverso l’attivazione di un Mandato di Arresto Europeo.

Il lavoro investigativo ha consentito di individuare il latitante all’estero e, grazie alla collaborazione con le autorità di polizia spagnole, lo scorso 10 dicembre è scattato l’arresto. L’uomo è stato bloccato e posto a disposizione delle autorità competenti per le procedure di consegna allo Stato italiano.

L’operazione rappresenta l’esito di un’azione investigativa lunga e articolata, che conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella ricerca dei ricercati e nell’esecuzione delle decisioni dell’autorità giudiziaria, anche oltre i confini nazionali. Un risultato che testimonia la continuità dell’azione di contrasto alla criminalità e la determinazione nel garantire giustizia, soprattutto nei procedimenti che riguardano reati di particolare gravità.

