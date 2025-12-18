OPERAZIONE ANTIDROGA A TUGLIE, QUATTRO PERSONE IN CARCERE

(f.f.)_____________

Un’attività ordinaria di controllo si è trasformata in una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti nel Salento. Nella serata di ieri, un intervento condotto dalla Polizia di Stato di Lecce ha portato all’arresto di quattro uomini, due con precedenti penali e due senza precedenti, e al sequestro di un’ingente quantità di droga destinata al mercato illegale locale e provinciale.

L’operazione ha preso avvio nel pomeriggio, quando gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi mirati di prevenzione e contrasto allo spaccio, hanno notato un insolito viavai nei pressi di un’abitazione situata nel territorio comunale di Tuglie. Auto che arrivavano e ripartivano a distanza di pochi minuti e persone che entravano e uscivano rapidamente dall’immobile hanno attirato l’attenzione dei poliziotti, insospettiti anche dall’atteggiamento circospetto di alcuni soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine.

Ritenendo fondati i sospetti, gli investigatori hanno deciso di intervenire. I quattro uomini sono stati fermati all’esterno dell’abitazione, identificati e informati dell’attività di polizia in corso. A quel punto sono scattate le perquisizioni, sia personali che all’interno dell’immobile.

L’ispezione ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 14 chilogrammi di hashish, suddivisi in numerosi panetti, circa 230 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e denaro contante, ritenuto frutto dell’attività di spaccio. Le sostanze erano occultate in diversi ambienti della casa, con modalità tali da far emergere un’organizzazione già strutturata e pronta alla distribuzione.

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi anche ai veicoli e agli altri luoghi nella disponibilità degli indagati, consentendo di recuperare ulteriore sostanza stupefacente.

Conclusi gli atti di polizia giudiziaria, i quattro uomini sono stati accompagnati presso la Questura di Lecce. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, sono stati arrestati in flagranza di reato e trasferiti nella Casa Circondariale di Lecce – Borgo San Nicola, dove restano in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione conferma l’efficacia del presidio costante del territorio da parte della Polizia di Stato, capace di individuare e smantellare in modo tempestivo attività illecite legate al traffico di droga, a tutela della sicurezza collettiva.

Category: Cronaca