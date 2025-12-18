GALLIPOLI, ARRESTATO PER OCCUPAZIONE ILLECITA DI AREA DEMANIALE

(f.f.)_____________

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli hanno dato corso a un provvedimento giudiziario che dispone la detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 63 anni, residente in città e già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, frodi nel settore alimentare e violazioni delle norme sanitarie.

L’ordinanza, emessa dall’Autorità Giudiziaria competente, riguarda una pena residua di sei mesi da scontare per un episodio di occupazione abusiva di suolo demaniale, risalente al 2017. I fatti erano emersi nell’ambito di una complessa attività investigativa condotta con il coinvolgimento di più corpi di polizia, che aveva portato alla luce una serie di irregolarità reiterate nel tempo su un’area pubblica allora utilizzata come sede del noto mercato ittico situato nei pressi del centro storico gallipolino.

Al termine degli adempimenti di legge e nel rispetto delle garanzie previste per l’indagato, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove rimarrà in regime di detenzione domiciliare fino al completamento della pena stabilita.

L’intervento rientra nell’attività ordinaria di esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte della Polizia di Stato, finalizzata a garantire il rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e la tutela della legalità sul territorio.

