CORSANO, CARABINIERI IN PRIMA LINEA CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

(f.f.)____________

Sensibilizzare, informare e proteggere le persone più esposte ai raggiri: con questo obiettivo, nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno promosso un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani, ospitato presso il Centro Anziani del comune di Corsano.

All’appuntamento hanno partecipato i militari della Stazione locale, che hanno illustrato ai presenti le modalità più frequenti con cui i malintenzionati cercano di ingannare le vittime, soffermandosi su truffe porta a porta, telefoniche e online. Durante l’incontro sono stati forniti suggerimenti concreti per riconoscere i segnali di pericolo e adottare comportamenti utili a evitare situazioni a rischio.

Nonostante l’orario, la risposta della comunità è stata significativa: numerosi anziani hanno preso parte all’iniziativa, dando vita a un confronto diretto con i rappresentanti dell’Arma, ponendo domande e condividendo esperienze personali.

Alla giornata informativa erano presenti anche il sindaco di Corsano, che ha evidenziato quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni per la tutela delle persone più fragili, e il parroco della comunità, il quale ha richiamato l’importanza del sostegno umano e della vicinanza agli anziani, spesso presi di mira da truffatori senza scrupoli.

L’incontro rientra in un programma più ampio di attività portate avanti dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale, volto a prevenire e contrastare i reati di truffa. Attraverso iniziative pubbliche, campagne informative e una presenza costante sul territorio, i Carabinieri ribadiscono il loro ruolo di riferimento per la sicurezza e la legalità, al fianco dei cittadini e delle comunità locali.

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi