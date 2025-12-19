LECCE, AGGRESSIONE IN UN LOCALE DEL CENTRO, DENUNCCIATI DUE GIOVANI

(f.f.)____________

È arrivata a una svolta l’indagine su un violento episodio avvenuto lo scorso 25 ottobre all’interno di un frequentato locale del capoluogo salentino. Due ragazzi di origine irachena sono stati aggrediti al termine di una serata trascorsa nel locale, riportando ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato da un approccio provocatorio da parte di un giovane, che avrebbe accusato i due di guardarlo in modo insistente, invitandoli con toni minacciosi ad andarsene. Nel tentativo di evitare problemi, le vittime si sarebbero allontanate dal locale, ma una volta all’esterno sarebbero state raggiunte dallo stesso soggetto e da altri amici.

In strada la situazione è rapidamente degenerata: uno dei due ragazzi è stato colpito al volto con un oggetto tagliente, riportando una lesione allo zigomo, mentre l’altro è stato aggredito con calci e pugni. I due sarebbero stati accerchiati e colpiti anche dopo essere caduti a terra.

Con grande fatica, i giovani sono riusciti a sottrarsi all’aggressione e a contattare i familiari, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina per ricevere le cure necessarie.

Un elemento decisivo per le indagini è arrivato nei giorni successivi, quando una delle vittime ha riconosciuto i presunti aggressori attraverso alcune immagini pubblicate sui profili social del locale. Gli screenshot sono stati allegati alla denuncia presentata alla Polizia di Stato.

Gli accertamenti condotti dagli agenti hanno consentito di risalire all’identità di due giovani residenti in provincia di Brindisi, di 20 e 22 anni. Il più giovane ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo il proprio coinvolgimento, mentre l’altro ha scelto di non rispondere.

Al termine delle attività investigative, entrambi sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di lesioni personali aggravate.

