DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 19 DICEMBRE 2025

Come oggi, nel 1915, centodieci anni fa, il francese Georges Claudes ottiene il brevetto per la lampada al neon. È un tubo fluorescente creato a scopo pubblicitario, che avrebbe di lì a poco ottenuto un grande successo e avrebbe cambiato il volto alle nostre città.

Proverbio salentino: FACE L’ARTE TE LU CAIFASSU MANGIA BIE E STAE A SPASSO

Fa l’arte del Caifasso mangia beve e sta a spasso.

Lo dicevano scherzando i genitori ai bambini quando questi non si dimostravano abbastanza svegli, oppure si diceva in modo più serio di qualcuno che non combinava nulla da mane a sera e viveva sulle spalle dei familiari.

Ieri erano chiamati nullafacenti, erano una piccola minoranza, poi più recentemente sempre più spesso abbiamo visto gente che andava a spasso e per darsi un tono o meglio una giustificazione al loro dolce far niente, si autodefinivano filosofi o pensatori, o ancora meglio artisti.

Abbiamo però scoperto in questi mesi che esiste un’altra categoria che non sapevamo esistesse perché in passato le televisioni non le avevano mai nominate, sono le cosiddette PARTITE IVA. Abbiamo scoperto che sono l’ossatura di questo paese, sono coloro che con il loro lavoro, le loro tasse, mantengono tutti i caifassi, compresi coloro che sono nel Parlamento, sono gli unici che non hanno ferie pagate, tredicesima e che devono lavorare persino a Pasqua, Natale e feste comandate e che se sono ammalati devono comunque lavorare per none essere schiacciati dalle tasse.

Ma la cosa più simpatica che in tutti questi anni in televisione, sempre piena di caifassi, di politici, di sindacalisti, di intrattenitori, insomma di gente che percepisce decine di migliaia di euro al mese solo per produrre chiacchiere, spesso insensate, dicevamo questi caifassi, accusavano coloro che tirano la carretta di essere degli evasori.

Insomma per concludere possiamo dire che l’Italia se ieri era la terra dei Santi, degli Artisti e degli gli Eroi, oggi è il paese degli artisti…artisti sì, ma del Caifassu.

