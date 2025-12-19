CONVEGNO NAZIONALE DEL SINDACATO MILITARE A LECCE SABATO 20

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il sindacato militare Itamil ci manda il seguente comunicato ___________

Convegno regionale ITAMIL – Organizzazione Sindacale dei Militari – Esercito. LA VIA DEL DIALOGO IN 100 COMUNI D’ITALIA. Sabato 20 dicembre 2025 – ore 16.30. Teatrino Ex Convitto Palmieri. Piazzetta Giosuè Carducci | Lecce

Lecce ospiterà sabato 20 dicembre 2025 una tappa di particolare rilievo del percorso nazionale promosso dal Sindacato Militare ITAMIL, la prima e più rappresentativa organizzazione sindacale dell’Esercito Italiano per numero di iscritti.

Presso il Tatrino dell’Ex Convitto Palmieri, dalle ore 16:30 si terrà il Convegno Sindacale Nazionale ITAMIL dal titolo “La via del dialogo in 100 comuni d’Italia”.

L’iniziativa rientra in un progetto itinerante avviato a Milano che attraversa l’intero territorio nazionale con l’obiettivo di rafforzare il dialogo diretto tra dirigenti sindacali e tesserati, promuovere un confronto costruttivo con le istituzioni e favorire una collaborazione concreta tra le diverse sigle sindacali delle Forze Armate e del comparto sicurezza, nella convinzione che l’unità e il confronto siano strumenti fondamentali per il benessere del personale.

All’incontro prenderanno parte dirigenti ITAMIL provenienti da tutta Italia, insieme a rappresentanti delle istituzioni politiche e militari locali e nazionali. Il convegno sarà dedicato all’analisi dei progressi raggiunti nel corso del 2025, allo stato attuale della tutela dei diritti sindacali e della qualità della vita del personale dell’Esercito Italiano, nonché alla presentazione delle attività istituzionali e delle linee programmatiche previste per il 2026.

In questo contesto, il ruolo di ITAMIL assume un valore centrale e strategico. In qualità di prima e più rappresentativa sigla sindacale dell’Esercito Italiano, ITAMIL ha contribuito in maniera determinante a rendere effettivo il diritto alla rappresentanza sindacale nel mondo militare, trasformandolo in uno strumento concreto di tutela e partecipazione. L’azione del sindacato si sviluppa quotidianamente attraverso il dialogo istituzionale, la difesa dei diritti individuali e collettivi, il supporto giuridico e la promozione di politiche orientate al miglioramento delle condizioni sociali, economiche e professionali del personale e delle loro famiglie. Un impegno portato avanti con indipendenza da ogni logica partitica, nel pieno rispetto dei valori costituzionali e con la consapevolezza che la dignità del militare rappresenta un presidio di legalità e stabilità per l’intero Paese.

ITAMIL è un’associazione apolitica e apartitica, che opera esclusivamente nell’interesse dei militari, riconoscendo il valore umano e professionale di una categoria di lavoratori essenziale per la sicurezza nazionale. Il convegno di Lecce si configura come un appuntamento di alto valore sociale e istituzionale, finalizzato esclusivamente al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale dell’Esercito Italiano.

Programma

Saluti istituzionali:

Eugenio Maci , Presidente ITAMIL Puglia

, Presidente ITAMIL Puglia Sandro Frattalemi , Presidente Nazionale ITAMIL

, Presidente Nazionale ITAMIL Fabio Tarantino , Presidente della Provincia di Lecce

, Presidente della Provincia di Lecce Girolamo Foti, Segretario Generale ITAMIL

Interventi:

Stefania Arnesano , Vice Presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità – “Valorizzare i talenti, rafforzare il ruolo delle Pari Opportunità”

, Vice Presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità – “Valorizzare i talenti, rafforzare il ruolo delle Pari Opportunità” Avv. Massimo Taffuri – “Il diritto sindacale militare secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali”

– “Il diritto sindacale militare secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali” Col. Carlo Calcagni , Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, Vittima del Dovere, ferito e mutilato per servizio, atleta della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica e Campione del Mondo – “L’onore e la dignità non sono in vendita”

, Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, Vittima del Dovere, ferito e mutilato per servizio, atleta della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica e Campione del Mondo – “L’onore e la dignità non sono in vendita” Alessandra Ferriero , Portavoce Regionale ITAMIL Puglia – “La figura femminile in 20 anni di Esercito”

, Portavoce Regionale ITAMIL Puglia – “La figura femminile in 20 anni di Esercito” Vito Amodio , Innovation Manager – “L’importanza della comunicazione multicanale negli enti nazionali”

, Innovation Manager – “L’importanza della comunicazione multicanale negli enti nazionali” Danilo Scrocco Luca , Segretario Regionale U.S.A.M.I. Aeronautica – “Contrattazione e criticità previdenziali per il personale militare nel prossimo futuro”

, Segretario Regionale U.S.A.M.I. Aeronautica – “Contrattazione e criticità previdenziali per il personale militare nel prossimo futuro” Ruggiero Damato, Segretario Regionale CNPP-SPP Polizia Penitenziaria – “L’importanza di unire le forze sindacali del mondo in divisa”

A moderare l’incontro sarà Andrea Tafuro, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Il convegno di Lecce rappresenta una tappa fondamentale di un percorso che punta a costruire una cultura del dialogo stabile e responsabile, capace di mettere al centro le persone, il loro lavoro e il loro futuro, nella convinzione che il benessere dei militari sia una condizione essenziale per la sicurezza e la coesione dell’intera comunità nazionale.

