DARIO DEL GIORNO / SABATO 20 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 20 dicembre 2025.

La Chiesa festeggia San Domenico. Buon onomastico a chi porta questo nome.

Da questa notte siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Il 20 dicembre 1991 muore Walter Chiari, mattatore e genio dello spettacolo. Da marò della Decima Mas a re dei varietà della Rai. Walter Chiari poteva dire “io c’ero”. C’era nelle ore storiche dell’Italia, nella sanguinosa guerra civile, e c’era anche allo sbarco in Normandia. Re dell’avanspettacolo e della rivista, cui il fascismo aveva ridato vita, faceva battute sul fascismo e sul regime democratico. Storica rimase quella, del 1975, quando disse che “Quando fu appeso per i piedi a Piazzale Loreto, dalle tasche di Mussolini non cadde nemmeno una monetina. Se i nuovi reggitori d’Italia avessero subito la stessa sorte, chissà cosa uscirebbe dalle tasche di lorsignori!“. Questo gli costò l’ostracismo della stampa, già allora allineata, e le solite critiche dei politicamente corretti. E’ stato un artista vulcanico e capacissimo. Più istintivo che accademico, forse, ma proprio per questo geniale.

Proverbio salentino: LA PRIMA E’ BONA LA SECONDA E’ MEGGHIU

La prima è buona la seconda è migliore.

Anche la cosa più piacevole dopo che si acquisisce esperienza riesce meglio.

