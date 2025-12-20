SULLE STRADE DELLA MEMORIA, UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E UN EVENTO RICORDANO I CAMPIONI DEL CICLISMO SALENTINO, A LECCE LUNEDI’ 22

di Raffaele Polo ______________

Ci saremo anche noi, con l’amico Giuseppe Dell’Atti, a ripercorrere le pagine poco conosciute del ciclismo leccese. E lo faremo lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 18:30, nella Fabbrica delle Parole (Ex Convitto Palmieri) di Lecce dove è in programma “Ritorno in Pista!”, un evento straordinario che promette di ricordare questa particolare memoria collettiva dello sport salentino; non si tratta solo di una mostra, ma è un vero e proprio viaggio nel cuore pulsante della storia sportiva del Salento.

Dalle strade polverose alle piste mozzafiato, l’esposizione celebra i pionieri del ciclismo in Terra d’Otranto. Un’occasione unica per riscoprire le gesta di campioni che hanno sfidato i limiti della velocità e della resistenza, come il leggendario Manfredi Pasca, il “ciclone leccese”, e Nino Pranzo, indomito protagonista del velodromo “Achille Starace”.

La mostra non si limita a esporre cimeli rari e foto inedite: un’appendice speciale sarà dedicata al ricordo del ciclista Manfredi Pasca attraverso fotografie inedite provenienti dall’archivio dello Studio Quarta di Monteroni di Lecce. E sarà veramente toccante rivivere le gesta del grande ciclista leccese, cui abbiamo dedicato il libro ‘Due ruote, una vita’.

Ad aprire l’inaugurazione della mostra, i saluti istituzionali di Luigi De Luca, Direttore del Museo Sigismondo Castromediano, Mauro Marino, del Fondo Verri, e Giuseppe Dell’Atti, curatore dell’esposizione.

La serata entrerà nel vivo alle 19 con “Dalla Strada alla Pista”, nel quale Gianluca Pasca ricorderà suo padre e, assieme al sottoscritto, non nasconderà la propria emozione.. Infine, le conclusioni dell’editore Stefano Donno su editoria e sport.

A seguire la proiezione in anteprima del cortometraggio “Vai Pasca!”,diretto da Giuseppe Dell’Atti, e le letture delle poesie di Raffaele Pagliarulo interpretate dall’attore e poeta Simone Franco.

Nella seconda parte dell’incontro, in programma l’intervento di Giovanni Pranzo, con il ricordo del leccese Nino Pranzo e del campo polisportivo “Achille Starace” di Lecce, di Vittorio De Vitis, della Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Lecce, con un focus sulla storica fabbrica di biciclette di Amedeo Forcignanò, l’uomo che trasformava il metallo in sogni da competizione nella Lecce degli anni ’50, e di Marcello Quarta, fotografo, che presenterà il reportage fotografico dei campionatimondiali di ciclismo su strada e su pista del 1976.

L’evento, supportato dal Polo Bibliomuseale Bernardini, Museo Castromediano e Fondo Verri, è un invito a tutti gli appassionati di sport, storia e cultura locale per riscoprire l’identità sportiva salentina, troppo spesso trascurata e dimenticata.

