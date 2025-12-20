TARANTO, ANZIANO RAPINATO IN CASA DA TRE GIOVANI ARMATI E MASCHERATI

(Rdl) __________ Un anziano è stato aggredito e rapinato in casa sua da tre giovani, armati e a volto travisato. E’ stato sopreso davanti alla tv e ha dovuto consegnare denaro e gioielli. Ma intanto era scattato l’allarme nella sala operativa della Questura di Taranto, grazie a segnalazioni dei vicini, ai quali non erano sfugguiti quei tre strani visitatori vestiti di nero entrati nel condomino.

Giunti sul posto, uno stabile di piazza Sicilia, i poliziotti hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato i tre giovani, tarantini, di 26, 23 e 20 anni, mentre cercavano di fuggire. Anche il bottino della rapina è stato recuperato.





Category: Cronaca