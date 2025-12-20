OPERAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO: 384 ARRESTI, 655 DENUNCE E SEQUESTRO DI OLTRE 1.400 KG DI DROGA

(f.f.)___________

La Polizia di Stato ha concluso un’ampia operazione a livello nazionale, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e realizzata grazie all’impegno delle Squadre Mobili presenti in tutte le province, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati collegati alla cosiddetta criminalità diffusa. L’attività investigativa ha incluso controlli mirati su “cannabis shop” e ha avuto l’obiettivo di reprimere condotte criminali che vanno dai regolamenti di conti, ai reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e alla violenza in generale.

Gli investigatori, supportati dai Reparti Prevenzione Crimine e da altri uffici delle Questure, hanno raggiunto risultati significativi: sono state identificate 95.164 persone sospette, di cui 16.701 straniere e 10.848 minorenni, con valutazioni in corso su circa mille soggetti per eventuali provvedimenti amministrativi. Sono stati arrestati 384 individui, di cui 166 stranieri e 6 minorenni, mentre 655 persone, tra cui 256 stranieri e 39 minorenni, sono state denunciate a piede libero per reati contro la persona, il patrimonio, spaccio e porto abusivo di armi.

Il sequestro di sostanze stupefacenti ha raggiunto quantitativi considerevoli: 35 kg di cocaina, 1.370 kg di cannabinoidi e 1 kg di eroina. Sono state sequestrate anche 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Inoltre, sono state elevate 565 sanzioni amministrative, principalmente per uso di droghe e somministrazione abusiva di alcolici. Contemporaneamente, sono in corso verifiche su diversi profili social sospettati di promuovere o agevolare attività criminali.

L’operazione ha incluso controlli specifici sui “cannabis shop”, in applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025. Nel complesso, sono stati controllati 312 esercizi, con 5 negozi sequestrati in tre città differenti, 3 arresti e 141 denunce tra titolari e gestori. Sono stati inoltre sequestrati 296 kg di cannabinoidi destinati alla vendita, risultati caratterizzati come stupefacenti dalle prime analisi.

In provincia di Brindisi, le attività hanno visto il coinvolgimento di U.P.G.S.P., Squadra Mobile, Polizia Amministrativa e delle squadre dei Commissariati di Mesagne e Ostuni. I controlli hanno portato alla denuncia dei titolari di due cannabis shop di Brindisi per detenzione di marijuana pronta alla vendita, per un totale di circa 1,6 kg. Sono state eseguite 5 perquisizioni domiciliari che hanno portato all’arresto di un cittadino italiano pluripregiudicato trovato con circa 65 grammi di cocaina, mentre altre 5 persone sono state segnalate per possesso di piccole quantità di droga ad uso personale.

L’operazione conferma la presenza costante della Polizia di Stato sul territorio e la capacità di condurre attività complesse a livello nazionale, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità nelle comunità.

Category: Cronaca