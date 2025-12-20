VIOLENZA DOMESTICA A SAN GIORGIO JONICO: UOMO FERMATO DOPO L’AGGRESSIONE ALLA CONVIVENTE

(f.f.)____________

Un grave episodio di violenza familiare si è verificato ieri a San Giorgio Jonico, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, di nazionalità francese e residente da tempo nel comune. L’uomo è ritenuto responsabile, a vario titolo, di maltrattamenti in ambito familiare e di lesioni personali ai danni della compagna.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna sarebbe stata costretta a vivere, fin dall’inizio della convivenza risalente al 2018, in un contesto segnato da continui insulti, intimidazioni e comportamenti vessatori, mai segnalati in precedenza alle forze dell’ordine. Una situazione degenerata recentemente in un episodio di particolare gravità.

Nel corso di una violenta discussione domestica, avvenuta alla presenza dei due figli minorenni della coppia, l’uomo avrebbe prima aggredito verbalmente la compagna, per poi passare alle vie di fatto. In quei momenti concitati le avrebbe anche sottratto il telefono cellulare, nel tentativo di impedirle di chiedere soccorso, distruggendolo poi dopo averlo scagliato a terra. L’aggressione sarebbe culminata con un colpo al volto che ha mandato in frantumi gli occhiali della donna.

Sfruttando un attimo di distrazione dell’uomo, la vittima è riuscita a contattare il numero unico di emergenza 112. L’arrivo dei Carabinieri è stato rapido e decisivo, consentendo di interrompere l’azione violenta e di mettere in sicurezza la donna e i minori.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato. Nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella della convivente, per evitare ulteriori contatti e tutelare la vittima.

Category: Cronaca