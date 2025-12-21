ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI VINCONO A “Ballando con le stelle”

di Elena Vada ______________

Questa notte si è chiusa la gara, lunga tredici puntate, del talent show “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, su RAI UNO.

Questo programma è l’adattamento italiano del britannico “Strictly Come Dancing”, in onda sulla BBC.

Siamo alla ventesima edizione italiana, quindi è il più longevo varietà della RAI attualmente in onda.

Indubbiamente, PIACE!

In finale si sono sfidati:

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Fabio Fognini e Giada Lini, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.

La giuria in studio, era composta da: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto

I pronostici sono stati rispettati: hanno vinto ANDREA DELOGU e NIKITA PEROTTI, secondi Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, terzi Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

Non so quanto abbiano inciso, nelle valutazioni, simpatia e spigliatezza dei concorrenti; musiche famose e coreografie, perché non penso che gli Italiani, che hanno votato da casa, capiscano di ballo, da intenditori.

Personalmente mi piacevano di più Fialdini e Pernice, o Colombari e Favilla… ma senza pretesa di giudizio tecnico, semplicemente per feeling.

Barbara D’ Urso? Sa ballare bene (l’ ha sempre fatto) ma che noiose contestazioni. Una pizza!

Certo è eccezionale per i suoi quasi 70 anni, vorrei essere ginnica come lei, ma non così pedante però!

È finito un programma che riempiva il sabato sera degli Italiani….

MA DAVVERO?

Ricordatevi che esistono: amici, cinema, teatro, varietà, ritrovi… non rinunciatevi.

Io? Sempre a teatro.

Category: Costume e società, Cultura