ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI VINCONO A “Ballando con le stelle”
di Elena Vada ______________
Questa notte si è chiusa la gara, lunga tredici puntate, del talent show “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, su RAI UNO.
Questo programma è l’adattamento italiano del britannico “Strictly Come Dancing”, in onda sulla BBC.
Siamo alla ventesima edizione italiana, quindi è il più longevo varietà della RAI attualmente in onda.
Indubbiamente, PIACE!
In finale si sono sfidati:
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Fabio Fognini e Giada Lini, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.
La giuria in studio, era composta da: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto
I pronostici sono stati rispettati: hanno vinto ANDREA DELOGU e NIKITA PEROTTI, secondi Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, terzi Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.
Non so quanto abbiano inciso, nelle valutazioni, simpatia e spigliatezza dei concorrenti; musiche famose e coreografie, perché non penso che gli Italiani, che hanno votato da casa, capiscano di ballo, da intenditori.
Personalmente mi piacevano di più Fialdini e Pernice, o Colombari e Favilla… ma senza pretesa di giudizio tecnico, semplicemente per feeling.
Barbara D’ Urso? Sa ballare bene (l’ ha sempre fatto) ma che noiose contestazioni. Una pizza!
Certo è eccezionale per i suoi quasi 70 anni, vorrei essere ginnica come lei, ma non così pedante però!
È finito un programma che riempiva il sabato sera degli Italiani….
MA DAVVERO?
Ricordatevi che esistono: amici, cinema, teatro, varietà, ritrovi… non rinunciatevi.
Io? Sempre a teatro.
Category: Costume e società, Cultura