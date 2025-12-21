LATITANTE ARRESTATO A CAVALLINO
Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce in vista delle festività natalizie. Proprio nell’ambito di queste attività, nella serata di ieri, i militari hanno individuato e arrestato a Cavallino un giovane di 27 anni, Stefano D’Aurelio, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino dopo il passaggio in giudicato dell condanna.
Deve scontare una pena di 4 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per reati di evasione, produzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Nei giorni scorsi i militari avevano intensificato osservazioni, controlli e pedinamenti, fino a localizzare il ricercato nella serata di ieri a Cavallino, mentre viaggiava a bordo di una utilitaria guidata da un 36enne del posto.
Bloccato e arrestato dai Carabinieri è stato portato nel carcere di Borgo San Nicola.
