DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 22 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 22 dicembre 2025.

Santa Francesca Saverio Cabrini.

Nel nostro emisfero boreale ieri era il solstizio d’inverno, il primo giorno d’inverno, quello con meno ore di luce nel corso dell’anno (al 45° N, infatti sorge alle 7:24 e tramonta alle 16:34).

Questo giorno rappresentava occasione di festività di vario genere: il Sol Invictus per i pagani; i Saturnalia nell’antica Roma (dal 17 al 23); il Natale per il cristianesimo; Yule nel neopaganesimo; il capodanno celtico.

In Gran Bretagna, a Stonehenge, sopravvivono gli imponenti ruderi di un tempio druidico: due cerchi concentrici di monoliti che raggiungono le cinquanta tonnellate. L’asse del monumento è orientato astronomicamente, con un viale di accesso al cui centro si erge un macigno detto “pietra del sole”.

Si avvicina il 25 dicembre, data simbolica che si collega al solstizio d’ inverno e a una festa romana di epoca imperiale, a sua volta legata al culto pagano del dio Sole.

In questa, più di altre, festa cristiana confluiscono simboli e tradizioni precedenti.

Scrive il grande storico delle religioni Mircea Eliade: “L’ immaginazione mitologica cristiana acquisisce e sviluppa motivi e scenari specifici della religiosità cosmica, ma che hanno già subito una reinterpretazione nel contesto biblico. Il fenomeno è importante perché caratterizza la creatività religiosa di tipo folkloristico, che è una creatività parallela a quella dei teologi, dei mistici e degli artisti”.

Per esempio, l’ abete è considerato in tutto Europa l’albero natalizio, simbolo, forse per la sua maestà, del’ Albero Cosmico, che in ogni tradizione rappresenta la manifestazione divina del Cosmo. E’ l’ albero della vita, analogo al Cristo – Sole.

Come oggi, nel 1980, vengono emesse le sentenze di condanna per i responsabili dello scandalo delle partite truccate che aveva sconvolto il calcio italiano. Milan e Lazio vengono retrocesse, altre pesantemente penalizzate, e molti giocatori vengono squalificati, o radiati.

Proverbio salentino: L’AGGHIU ETE LU FARMACISTA TE LU PERIEDDRHU

L’aglio è il farmacista del povero.

Più conosciuto, utilizzato e apprezzato, forse, in cucina che in medicina,oltre alle note di sapore e aroma intense, l’aglio è un ottimo alleato del sistema cardiovascolare, , assicurando preziose proprietà medicinali e qualità curative, anche quando si tratta di contrastare altri piccoli e grandi disturbi.

E’ un antibatterico, antiparassitario, antitumorale sono solo alcune delle proprietà dell’aglio che ha però anche qualche piccola controindicazione.

