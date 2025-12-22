di Elena Vada ____________

– ” Ho male qui, la, su, giù…”

– ” Chiamato il medico di base?”

– ” Appuntamento fissato tra dieci giorni, ma io, intanto, ho letto tutto su Internet”

– “…. Che c’entra?”

– ” Scherzi? I sintomi combaciavano tutti… e ho comprato XYtrum, ZJtum, Wxltam, e li ho presi…”

– ” … Allora?”

– ” Sono stata malissimo: ho aggiunto agli altri sintomi: mal di testa, nausea, eccetera”

– “Ma tu sei proprio scema, amica mia. Dovevi chiedere al farmacista che, potendo, ti consigliava il meglio per le tue problematiche… e ora?”

– “Se resisto, aspetto il mio turno dal medico o vado al Pronto Soccorso”

– “Ma noi qui a Lecce abbiamo l’ottima Farmacia MIGALI, dove trovi esperienza, professionalità, competenza, cordialità e le soluzioni, ove possibile, ai malanni descritti.Hanno la pazienza di ascoltarci e consigliare il meglio, la fiducia in loro, è ben riposta”.

Insomma cari Leccesi, cari Italiani, non fidatevi di Internet e neanche dei consigli delle amiche.

Ognuno di noi è un individuo che va analizzato, visitato e curato per se stesso e i propri sintomi.

Auguriamo “Buone Feste” a tutta l’ equipe della Farmacia MIGALI, ringraziando per la serietà con la quale svolgono la propria attività…. ormai centenaria, curandoci con dedizione.

La nostra salute, di sicuro, passa anche da MIGALI Farmacia.

GRAZIE e AUGURI dai vostri affezionati clienti, ma, specialmente, da LeccCronaca.it

Category: Costume e società