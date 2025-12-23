DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 23 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 23 dicembre 2025.

L’ antivigilia di Natale.

La Chiesa festeggia San Giovanni da Kety.

Oltre all’ abete, di cui abbiamo detto ieri, all’ imminente festa sono consacrate altre piante, che variano da epoca a epoca e da nazione a nazione.

In Inghilterra, per esempio, il biancospino, che si crede germogli il 25.

E’ attestato addirittura da Plinio l’ uso rituale, quale portafortuna beneagurante, del ginepro, che in questi giorni si ritrova nelle campagne emiliane e romagnole.

Ma più di tutte, è il vischio, il cui uso risale all’ età precristiana ed era diffuso fra i popoli celtici, il simbolo bene augurante di rigenerazione e di immortalità.

1984. Come oggi, trentasette anni fa. Italia, San Benedetto Val di Sambro: il rapido 904 Napoli – Milano, un treno carico di passeggeri, in gran parte in viaggio per le vacanze natalizie, viene devastato dall’esplosione di una bomba. Al termine dei soccorsi si conteranno quindici morti e più di cento feriti.

L’attentato segna l’ingresso della mafia nel teatro dello stragismo di Stato.

Proverbio salentino: Lu liettu è santa cosa, se nun dormi te riposa

Chiarissimo. Non c’è bisogno di traduzioni, o spiegazioni.

Category: Costume e società