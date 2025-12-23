SAVA, DRAMMATICO INCIDENTE, MUORE UOMO TRAVOLTO DA UN FURGONE

(f.f.) _____________

Un’altra mattina segnata dal dolore sulle strade della provincia di Taranto. Ieri mattina ha perso la vita lungo la statale Lecce – Taranto, nel tratto che attraversa il territorio di Sava in direzione Manduria, non lontano dall’area dello stadio comunale, Cosimo Pompigna, 50 anni, di Maruggio, barista.

L’incidente si è verificato poco dopo le 6. Secondo le informazioni raccolte, la vittima stava viaggiando a bordo della propria auto, una Peugeot 3008 quando sarebbe stata costretta a fermarsi a causa di un problema improvviso al veicolo, verosimilmente una gomma danneggiata. Una volta accostato, l’uomo sarebbe sceso dall’abitacolo per verificare il guasto, senza immaginare il pericolo imminente.

In quei momenti, un furgone sopraggiunto lungo la stessa carreggiata lo ha investito in pieno. L’urto è stato estremamente violento e non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza. I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista.

La scena è stata raggiunta anche dai carabinieri della Compagnia di Manduria, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Questo ennesimo episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale nel Tarantino: si tratta infatti del quarto incidente mortale registrato in provincia nell’arco di appena quattro giorni, una sequenza drammatica che impone una riflessione urgente sulle condizioni delle strade e sui comportamenti alla guida, soprattutto nelle ore notturne e all’alba, quando la visibilità e l’attenzione possono essere ridotte.





