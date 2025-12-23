SETTIMANA DI CONTROLLI: STALKER AMMONITI, TRUFFATORI ALLONTANATI E STOP A VIOLENZE NEI LOCALI

(f.f.) ____________

Prosegue senza pause l’azione di presidio del territorio messa in campo dalla Polizia di Stato in tutta la provincia di Lecce. Nell’arco dell’ultima settimana, i servizi straordinari di controllo – estesi non solo ai fine settimana ma anche alle serate infrasettimanali – hanno portato all’adozione di numerose misure di prevenzione, a conferma di una strategia orientata a intervenire prima che situazioni di rischio degenerino.

Sul fronte della tutela delle vittime di violenza domestica e persecutoria, il Questore ha emesso due ammonimenti nei confronti di un uomo di 38 anni e di uno di 34, entrambi ritenuti responsabili di comportamenti persecutori ai danni delle rispettive ex compagne. Provvedimenti che mirano a interrompere sul nascere condotte ossessive e potenzialmente pericolose, ribadendo il principio della protezione immediata delle persone più esposte.

Parallelamente, sono stati disposti tre fogli di via obbligatori. Il primo riguarda un 42enne di Napoli, accusato di truffa aggravata e continuata ai danni di anziani, al quale è stato vietato il ritorno nel comune di Aradeo per i prossimi tre anni. Analogo provvedimento, sempre della durata triennale, è stato adottato nei confronti di un 44enne, anch’egli originario di Napoli, coinvolto in un tentativo di raggiro a Cursi, dove si sarebbe finto appartenente all’Arma dei Carabinieri per ingannare persone anziane insieme a un complice. Il terzo foglio di via è stato notificato a un 23enne di Scorrano, che non potrà entrare nel territorio di Uggiano la Chiesa per due anni dopo essersi sottratto a un controllo, dando vita a una fuga in auto senza patente che ha messo a rischio l’incolumità dei residenti.

Sul piano dell’ordine pubblico e della sicurezza negli eventi sportivi, sono stati emessi due Daspo: uno della durata di tre anni nei confronti di un 47enne di Bagnolo del Salento e uno di due anni a carico di un 17enne di Carovigno, in seguito ai disordini avvenuti durante l’incontro di calcio “Polis Bagnolo – Città di Carovigno”, disputato lo scorso 16 novembre allo stadio comunale di Otranto. In quell’occasione, il lancio di oggetti tra tifoserie contrapposte aveva creato una situazione di concreto pericolo, con una bottiglia di vetro finita in direzione delle forze dell’ordine.

Nella giornata odierna è stato inoltre notificato un provvedimento di Dacur per un grave episodio verificatosi il 15 novembre in un bar di Aradeo. Una lite scoppiata per futili motivi, aggravata dall’abuso di alcol, si era trasformata in una violenta rissa durante la quale un 49enne del posto aveva estratto un coltello, ferendo al fianco un altro avventore con una copiosa perdita di sangue. L’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di Galatina e dei Carabinieri della stazione di Aradeo aveva permesso di riportare la situazione sotto controllo e di soccorrere il ferito, trasportato d’urgenza in ospedale. L’autore dell’accoltellamento, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e porto illegale d’arma e colpito dal divieto di frequentare il locale teatro dei fatti e altri esercizi pubblici del centro abitato.

La Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha avviato ulteriori approfondimenti per valutare nuove misure nei confronti degli altri soggetti coinvolti, mentre la Divisione di Polizia Amministrativa ha avviato l’iter per la sospensione per dieci giorni della licenza del bar interessato. Un segnale chiaro: la prevenzione passa anche dal controllo degli ambienti in cui episodi di violenza possono trovare terreno fertile.

L’insieme dei provvedimenti adottati restituisce il quadro di un’attività costante e capillare, volta a contenere fenomeni di degrado, criminalità diffusa e pericolo sociale, con l’obiettivo dichiarato di garantire sicurezza, legalità e una convivenza civile più serena per l’intera comunità leccese.

