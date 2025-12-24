MAGLIE, ABITI E ACCESSORI SEQUESTRATI DIVENTANO BENEFICENZA

(f.f.)__________

Un gesto concreto di attenzione verso la comunità più fragile arriva dalla Guardia di Finanza di Lecce, che ha destinato alla Caritas diocesana Idruntina oltre duecento capi di abbigliamento e accessori. Si tratta di merce precedentemente sottoposta a sequestro perché recante marchi contraffatti, recuperata nel corso dei controlli svolti dai militari della Compagnia di Maglie durante le recenti fiere tradizionali del territorio.

Il materiale, inizialmente destinato alla distruzione, è stato invece avviato a finalità benefiche dopo il via libera dell’Autorità Giudiziaria competente, che ha accolto favorevolmente la proposta avanzata dalle Fiamme Gialle. Verificate le condizioni di integrità e la corretta conservazione dei beni, è stata autorizzata la devoluzione in favore dei cittadini in difficoltà assistiti dalla Caritas.La consegna è avvenuta presso la sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Maglie, alla presenza dei rappresentanti dell’ente caritativo.

Al termine dell’incontro, il presidente della Caritas Idruntina ha espresso parole di profondo apprezzamento e gratitudine nei confronti del Corpo, sottolineando il valore umano e sociale dell’iniziativa.

