BRINDISI, LA FINANZA SEQUESTRA MIGLIAIA DI MERCI NON SICURE

Prosegue l’azione di controllo della Guardia di Finanza di Brindisi nell’ambito dell’operazione denominata “Natale in sicurezza”, avviata per garantire la tutela dei consumatori durante il periodo delle festività. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia Pronto Impiego, i cosiddetti “baschi verdi”, hanno intensificato le verifiche nei confronti degli esercizi commerciali impegnati nella vendita di articoli natalizi, con particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Nel corso di un’ispezione effettuata a San Vito dei Normanni, le Fiamme Gialle hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 60 mila articoli risultati non conformi alle disposizioni di legge. Tra i materiali ritirati figurano soprattutto luci a led e dispositivi di illuminazione, molto richiesti in questo periodo per addobbare abitazioni e spazi commerciali.

Gli accertamenti hanno evidenziato che la merce in vendita non rispettava gli obblighi previsti per i distributori, in particolare per quanto riguarda la corretta apposizione della marcatura CE, che deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile, oltre che conforme agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa europea. Al termine delle verifiche, il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio competente.

Parallelamente, sono stati avviati ulteriori approfondimenti investigativi volti a ricostruire l’intera filiera di approvvigionamento dei prodotti sequestrati e a verificare l’eventuale presenza di irregolarità di natura fiscale.

Category: Cronaca