ANZIANO MUORE LA VIGILIA DI NATALE IN UN INCIDENTE STRADALE A LEVERANO

| 25 Dicembre 2025 | 0 Comments

(Rdl) _______________ Un incidente stradale mortale ha funestato la giornata di ieri vigilia di Natale nel Salento. La vittima è Pasquale Quarta, 80 anni, di Leverano.

All’ora di pranzo, ad un incrocio nel centro del paese, la Opel Corsa su cui viaggiava si è scontrata con una Mercedes A180 per cause ancora da accertare.

Limpatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto nonostante i tentativi di rianimarlo compiuti dai soccorritori del 118.

Nessuna conseguenza seria invece per l’altro conducente.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca

