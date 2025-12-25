ANZIANO MUORE LA VIGILIA DI NATALE IN UN INCIDENTE STRADALE A LEVERANO
(Rdl) _______________ Un incidente stradale mortale ha funestato la giornata di ieri vigilia di Natale nel Salento. La vittima è Pasquale Quarta, 80 anni, di Leverano.
All’ora di pranzo, ad un incrocio nel centro del paese, la Opel Corsa su cui viaggiava si è scontrata con una Mercedes A180 per cause ancora da accertare.
L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto nonostante i tentativi di rianimarlo compiuti dai soccorritori del 118.
Nessuna conseguenza seria invece per l’altro conducente.
Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.
Category: Cronaca