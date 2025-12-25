“Dal tramonto di venerdì 26 dicembre, Santo Stefano, Dune Ritual Beach di Porto Cesareo, trasforma il silenzio del mare in festa”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato stampa degli organizzatori __________

Armonia. Concept e Location. C’è un momento preciso, nel cuore dell’inverno, in cui la spiaggia smette di essere vuota e torna a respirare. Non ha un’ora scritta sul programma, ma coincide con il tramonto del 26 dicembre. È lì che comincia Armonia, l’evento simbolo che ogni anno Dune Ritual Beach dedica alla musica, all’arte e alla comunità, trasformando la riva del mare in un grande spazio condiviso di incontro e meraviglia. Armonia è l’evento di punta inserito nel calendario di eventi denominato “Santa” e che poi di fatto anima ed accende le feste natalizie. Armonia non è una giornata, ma un tempo sospeso: nasce quando il sole cala sul mare e continua finché tutti non avranno cantato, senza fretta, senza scalette rigide, seguendo il ritmo naturale delle voci, delle emozioni e del pubblico. Un rito contemporaneo più che un semplice evento, che vive della partecipazione collettiva e dell’energia che si crea tra palco e spiaggia. Armonia poi, rappresenta di fatto, il punto più alto, il picco emotivo e simbolico di una programmazione culturale più ampia: una vera e propria costellazione di eventi che Dune Ritual Beach costruisce e cura durante tutto l’inverno e lungo l’intero arco dell’anno, con l’obiettivo di mantenere vivo il luogo anche quando la stagione balneare si ritira. Non un episodio isolato, dunque, ma il momento culminante di un percorso continuo, fatto di musica, incontri e sperimentazione.

Un evento destagionalizzato , insolito per luogo e periodo, che rompe le consuetudini: non un teatro, non una piazza, ma la spiaggia d’inverno, con il mare come scenografia naturale e il cielo come soffitto. Un gesto culturale prima ancora che artistico, che nasce con un obiettivo preciso e profondamente poetico: dare vita alla bassa stagione, accendere ciò che normalmente resta spento, restituire presenza, calore e senso a un tempo considerato vuoto. Armonia, è bene sottolineralo, non è solo musica. È un’esperienza totale: giocolieri, mangiafuoco, acrobati, performer che attraversano lo spazio e il pubblico, creando un’atmosfera sospesa tra festa popolare e ritualità collettiva. Un evento capace di unire generazioni diverse in un unico, grande coro spontaneo. Il successo è nei numeri, ma soprattutto nell’impatto: nell’ultima edizione Armonia ha richiamato oltre 10.000 persone, diventando uno degli appuntamenti culturali più partecipati del periodo natalizio in Puglia e un esempio concreto di destagionalizzazione vissuta non come strategia, ma come visione.

La direzione artistica è affidata a Cesare Dell’Anna, che anche quest’anno ha costruito un racconto musicale corale, in cui voci, stili e storie diverse dialogano tra loro, mantenendo al centro l’idea di comunità e condivisione. Come da tradizione, ogni edizione di Armonia è segnata dalla presenza di un ospite speciale, un artista che sceglie di prendere a cuore l’evento e di esserci per affinità, non per calendario. Negli anni scorsi questo ruolo è stato ricoperto da Tonino Carotone e, lo scorso anno, da Albano Carrisi.

Gli ospiti. Quest’anno la partecipazione straordinaria è quella di Chanel Haynes, artista internazionale dalla voce potente ed elegante, nota per essere considerata da molti la voce femminile dei Rolling Stones, con cui collabora stabilmente dal vivo. La sua presenza porta Armonia su una dimensione internazionale, senza tradirne l’anima autentica e popolare. Accanto a lei, si alterneranno sul palco e sulla spiaggia:

Giro di Banda, Claudio Cavallo, Cesko & Puccia, Enzo Petrachi, Franco Simone, Pino Ingrosso, Rachele Andrioli e Irene Lungo, in un intreccio di suoni, linguaggi e tradizioni che raccontano il Sud come luogo vivo, creativo e contemporaneo.

Armonia Spirits. L’evento inizia al tramonto e finisce quando l’ultima voce decide di tacere. Un momento in cui l’inverno smette di essere attesa e la spiaggia, ancora una volta, torna a essere casa.

