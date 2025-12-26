COL COMO EUSEBIO DI FRANCESCO ALLE PRESE CON IL REBUS DELLE SOSTITUZIONI

(Rdl) ______________ “Tante assenze, sì. Non svelo nulla sui sostituti. I ruoli da ricoprire li sapete già (Banda, Coulibaly e Gaspar impegnati in Coppa d’Africa; Berisha infortunato; ndr). Ho cercato di tenere tutti pronti, è importante chi parte dall’inizio ma anche chi subentra“.

Inizia così la conferenza stampa della vigilia tenuta da Eusebio Di Francesco pochi minuti fa al Via del Mare (nella foto). E, fra i punti salienti toccati nelle sue risposte ai giornalisti, così continua:

“Dobbiamo essere bravi a saltare la prima pressione. La cosa più importante è dare continuità, cercare di essere corti in tutte le fasi…

Il primo gol realizzato da Stulic ha dato energia a tutto l’ambiente, noi abbiamo bisogno dei gol degli attaccanti, abbiamo bisogno di lui, di Camarda e degli esterni. Dobbiamo migliorare nella fase realizzativa”.

Sulla panchina del Como, anch’esso alle prese con numerose assenze, ma,come è noto, con una rosa certo più ricca in qualità e quantità rispetto a quella giallorossa, non ci sarà Cesc Fabregas e nemmeno i suoi vice allenatori Guindos e Perez, tutti squalificati. Così tocca al collaboratore dell’area tecnica comasca Marco Cassetti, con un passato da giocatore anche fra le fila del Lecce.

Arbitro dell’incontro sarà il signor Matteo Marchetti di Ostia. Si gioca al Via del Mare sabato 27 dicembre. Fischio di inizio alle ore 15.00.

