DEGENERA LITE PER MOTIVI FAMIGLIARI, SPARATORIA A NARDO’, UN FERITO

(Rdl) __________ Ieri sera c’è stata una sparatoria a Nardò, in via Pompiliano, con un ferito. Il ferito è un uomo di 51 anni, che abita nelle vicinanze, intervenuto in strada a difendere una donna vittima di aggressione: è stato colpito ad una gamba. Soccorso dai sanitari del 118, si trova ricoverato all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli.

L’aggredita è stata raggiunta sotto casa dall’ex marito, di 41 anni, dal quale si sta separando, già destinatario di denunce per minacce, insieme al figlio di 15 anni, mentre l’altro figlio della coppia di 7 anni era con la madre.

Il litigio è rapidamente degenerato. L’uomo ha estratto una pistola ed ha fatto fuoco, colpendo il vicino che cercava di mettere pace, poi è scappato.

E’ stato rintracciato nella notte dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nardò (nella foto), che lo hanno fermato insieme al ragazzo quindicenne.

E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

