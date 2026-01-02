BRINDISI, PIANTAGIONE DI MARIJUANA SCOPERTA IN UN’ABITAZIONE: PADRE E FIGLIO FERMATI DALLA POLIZIA

(f.f.)__________

Un’attività illecita nascosta tra le mura domestiche è stata smantellata dalla Polizia di Stato nel capoluogo adriatico. Nel corso di un’operazione mirata contro il traffico di droga, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto due uomini, di 51 e 26 anni, legati da vincoli di parentela e fino a oggi privi di precedenti penali.

L’intervento è scattato nella tarda mattinata del 27 dicembre, a seguito di informazioni investigative che lasciavano ipotizzare la presenza, all’interno dell’abitazione dei due, di una coltivazione artificiale di marijuana destinata allo smercio. Il sospetto ha trovato conferma durante una perquisizione accurata, condotta con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Frontiera. All’interno dell’appartamento gli investigatori hanno rinvenuto un vero e proprio impianto “indoor”, completo di strutture per la coltivazione controllata.

Sono state sequestrate diverse piante di cannabis in varie fasi di crescita, infiorescenze già essiccate, una modesta quantità di hashish, semi, bilancini elettronici e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati fermati con l’accusa di produzione, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio.

Al termine delle procedure di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi giudiziari.

