IL CALCIOMERCATO? LE CERTEZZE SONO UN LUSSO CHE NON POSSIAMO PERMETTERCI. LA SALVEZZA? E’ UNA LOTTA IMPARI PER NOI. LA DELUDENTE CONFERENZA STAMPA DI PANTALEO CORVINO PRIMA DELLA PARTITA A TORINO

(Rdl) ___________ Alla vigilia della trasferta di Torino contro la Juventus – 18ª giornata, Allianz Stadium, sabato 3 gennaio 2026, ore 18.00 – a Lecce hanno parlato questa mattina il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera, in conferenza – stampa al Via del Mare (nella foto).

Nessuna notizia. Semplicemente è stato ribadita la già ampiamente assodata ‘politica’ della società: quindi non ci saranno novità significative per il calcio mercato invernale, cominciato da due giorni e in calendario fino a tutto questo mese.

Ecco una sintesi delle dichiarazionidi Corvino:

“Iniziamo con questo incontro, per fare un po’ il punto della situazione, sapendo che da oggi c’è il mercato aperto. Noi tutti sappiamo trenta giorni di mercato quanto fanno parlare. Bisogna fare qualche premessa: i campionati di Serie A, per chi lotta per la salvezza è sempre più difficile. Di anno in anno si modifica, e sapete benissimo che per una realtà come la nostra, rimanere in Serie A, è una cosa sempre più complicata. Dobbiamo tenere conto di quello che possiamo fare noi, ma soprattutto quello che fanno gli altri.

Il modello Lecce è differente da tutti gli altri, soprattutto dal punto di vista economico. Il mercato invernale è molto complicato, difficile trovare certezze, perché i club che hanno calciatori che stanno giocando, nessuno te li cede, o te li cedono a determinate condizioni. Se prendi uno che non sta giocando non prendi una certezza, vai sempre da una scommessa, rischiando anche di alterare quello che hai già.

Club come il Lecce, non possono permettersi di andare a prendere delle certezze. Il Lecce oggi ha tante certezze. A memoria non ricordo una difesa che non prende per 6 volte gol a metà campionato. A centrocampo abbiamo tre nazionali, Ramadani, Coulibaly e Berisha. Andare a migliorare questi reparti è praticamente impossibile. Per il reparto offensivo, ogni anno quando una squadra non vince, è perché manca l’attaccante. Attaccanti che vengono pagati 30/35 milioni che hanno fatto peggio di quelli che possiamo avere noi. Noi da quando siamo arrivati, la maggior parte delle scommesse che abbiamo preso, sono diventate delle certezze.

Riguardo a Tiago Gabriel, c’è interesse di più club, italiani e stranieri. Nell’interesse nostro e del ragazzo abbiamo rifiutato offerte importanti.

Sono delle linee guida che abbiamo già utilizzato in passato: negli ultimi cinque anni abbiamo vinto un campionato di Serie B, e ottenuto tre salvezze consecutive. Oggi la lotta per la salvezza, è una lotta sempre più impari. Noi con il lavoro proveremo a sopperire a queste situazioni”.

Category: Sport