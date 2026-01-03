DIARIO DEL GIORNO / SABATO 3 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è sabato 3 gennaio 2026.

Santa Genoveffa.

Nata a Nanterre nel 422 e morta nel 512, fu una religiosa venerata dalla Chiesa cattolica come santa e patrona della città di Parigi. Geneviève, il cui nome in celtico significa “dalle bianche guance”, nacque in una famiglia di nobiltà gallo-romana e divenne giovanissima già famosa per la sua santità, la cui venerazione si diffuse in tutto il mondo.

Da questa mattina siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Buon compleanno a Franco Miloro, che oggi a Lecce festeggia il suo settantunesimo compleanno.

3 gennaio 1954. Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un unico canale, della Rai-Radio Televisione Italiana, e va in onda la prima edizione del telegiornale.

Proverbio salentino: CORE ALLEGRU DIU LU IUTA

Cuore allegro Dio lo aiuta.

Chi guarda il mondo in maniera positiva, chi è portatore di energia positiva, finisce per essere ricompensato dalla Provvidenza. Benissimo, per i Leccesi “core presciatu”.

Category: Costume e società