SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTRO, ARRIVA IL COMMISSARIO

Sospensione del Consiglio Comunale di Castro e nomina del Commissario prefettizio

A seguito della sospensione del Consiglio Comunale di Castro, disposta con decreto del Prefetto di Lecce in data 31 dicembre 2025, si è insediato il Commissario prefettizio, Viceprefetto aggiunto dott. Mauro Papa, per la provvisoria amministrazione dell’Ente, con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato a seguito delle dimissioni contestuali di sei dei dieci Consiglieri comunali, regolarmente presentate ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico degli Enti Locali. Tale circostanza ha determinato le condizioni per lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del medesimo decreto legislativo.

Nelle more della definizione del procedimento di scioglimento, al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali, il Prefetto di Lecce Natalino Manno ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario prefettizio ai sensi dell’art. 141, comma 7, del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Il Commissario prefettizio ha immediatamente dato avvio alle attività istituzionali esercitando i poteri attribuitigli.

IL CAPO DI GABINETTO

M. Sergi

Lecce, 2 gennaio 2026

Category: Cronaca, Politica