BRINDISI, CONTROLLI DI FINE ANNO: FUOCHI SEQUESTRATI, QUATTRO DENUNCE

Operazioni mirate della Polizia di Stato tra Brindisi e Mesagne durante le attività di vigilanza predisposte per le celebrazioni di Capodanno hanno portato al ritiro di materiale pirotecnico non autorizzato e alla denuncia di quattro soggetti.Nel centro storico di Mesagne, a ridosso degli eventi organizzati per la notte di San Silvestro, gli agenti del locale Commissariato hanno individuato, poco prima dello scoccare della mezzanotte, diversi articoli pirotecnici già posizionati sull’asfalto e pronti all’accensione.

Si trattava di batterie ad alto numero di colpi e fontane appartenenti a una categoria soggetta a specifiche regole di utilizzo, la cui presenza in un’area affollata rappresentava un serio pericolo per l’incolumità pubblica. Il materiale è stato immediatamente sequestrato.Sempre a Mesagne, nel corso della stessa notte, due residenti sono stati sorpresi mentre tentavano di accendere fuochi d’artificio in strada, nonostante la vicinanza di numerose persone. Per entrambi è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per accensioni pericolose, aggravate dal contesto ad alta densità di pubblico.

Parallelamente, a Brindisi, le pattuglie della Questura hanno eseguito nel pomeriggio del 31 dicembre una perquisizione all’interno di un’abitazione riconducibile a un soggetto già noto alle forze dell’ordine. L’intervento ha consentito di rinvenire giochi pirotecnici non liberamente commerciabili, oltre a materiale generalmente impiegato per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Tutto quanto trovato è stato posto sotto sequestro e il giovane proprietario dell’immobile è stato denunciato.Durante l’operazione, anche la madre dell’uomo, presente in casa, ha tenuto un comportamento ritenuto irregolare dagli operatori, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e di esibire un documento valido. La donna è stata pertanto segnalata alla Procura della Repubblica di Brindisi.

