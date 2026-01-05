UGENTO, FURTO NOTTURNO: LA “BANDA DEGLI ALIMENTARI” COLPISCE ANCORA

(f.f.)____________

Nuovo episodio criminale nel Salento contro la grande distribuzione. Nella tarda serata del 2 gennaio, un gruppo di malviventi ha preso di mira l’Eurospin situato in via Capitano Ugo Giannuzzi, lungo la strada che porta a Racale.

Secondo quanto ricostruito, il colpo è stato messo a segno intorno alle 23. In pochi minuti i ladri hanno asportato diversi prodotti alimentari, tra cui prosciutti e formaggi, agendo con estrema rapidità.

Sul posto sono intervenute immediatamente le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Alma Roma, seguite dai carabinieri della compagnia di Casarano. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza mostrano tre o quattro persone mentre riempiono frettolosamente un carrello con i generi alimentari, prima di allontanarsi velocemente.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e verificare eventuali legami con altri episodi simili registrati nella stessa zona.

L’episodio di Ugento si inserisce in una serie di furti che stanno interessando i supermercati del territorio all’inizio del nuovo anno, con particolare attenzione a salumi e formaggi. Nella notte del 2 gennaio, a Galatina, un colpo all’Eurospin di via Sogliano Cavour ha fruttato agli autori il contenuto di parte del banco frigo, dopo aver forzato una porta antipanico.

A Nardò, invece, il 1° gennaio un tentativo di furto all’Eurospin di via De Gasperi è fallito, mentre a San Silvestro un altro tentativo era già stato registrato nei giorni precedenti ai danni di un Lidl.

Le indagini proseguono per cercare di fermare la cosiddetta “banda degli alimentari”, che sembra aver preso di mira la zona con colpi mirati e coordinati.

