AGGRESSIONE TRA GIOVANISSIME NEL CUORE DI LECCE: 17ENNE FINISCE IN OSPEDALE DOPO UN PESTAGGIO

Una violenta aggressione tra adolescenti avrebbe scosso il centro cittadino nelle ore notturne tra sabato e domenica. A farne le spese una ragazza di 17 anni, presa di mira da due giovani poco più grandi di lei, al termine di un confronto degenerato in brutale violenza fisica.

Secondo quanto riferito dalla madre della minorenne, la giovane sarebbe stata colpita con calci, ginocchiate e schiaffi, oltre ad aver subito lo strappo di un’unghia e di alcune ciocche di capelli. Non sarebbero mancati insulti e minacce, mentre l’episodio si consumava sotto gli occhi di diverse persone che, stando al racconto, non sarebbero intervenute.

All’origine della lite ci sarebbero motivi futili legati a questioni sentimentali e alla pubblicazione di un video su TikTok, nel quale la ragazza mostrava un tatuaggio riconducibile a una precedente relazione. La gelosia avrebbe spinto un’altra giovane, con l’appoggio di un’amica, a cercare un chiarimento trasformato poi in un vero e proprio pestaggio. Una terza ragazza avrebbe assistito alla scena senza intervenire.

L’aggressione sarebbe iniziata nella zona di via Ludovico Maremonti, nei pressi dei distributori automatici, area frequentata abitualmente da giovani e già segnalata in passato per episodi simili. Erano da poco passate l’una quando la situazione è precipitata. Una sedicenne avrebbe tentato di separare le contendenti per fermare la violenza.

La vittima, insieme a un’amica, sarebbe riuscita ad allontanarsi raggiungendo l’area del Multisala Massimo, dove ha chiesto aiuto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure e accompagnato la 17enne al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”. Dopo gli accertamenti, la giovane è stata dimessa con una prognosi di sei giorni.

Informate le forze dell’ordine, la ragazza avrebbe fornito i nominativi delle presunte responsabili e delle persone presenti al momento dei fatti. I genitori, nelle prossime ore, si recheranno in questura per formalizzare la denuncia e chiarire quanto accaduto.

