CON IL ROMANZO “Fiori” ANDREA GIANNETTI ALLA RICERCA DELLA VERITA’

Comunicazione per la stampa dell’editore ____________

Arriva in una nuova veste editoriale Fiori, l’intenso romanzo di Andrea Giannetti pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno. Un’opera che sfida le convenzioni della narrativa sentimentale per inoltrarsi nei territori più oscuri e seducenti della psicologia umana, in cui desiderio e perdita convivono senza mai trovare pacificazione.

Il romanzo si articola come un quintetto d’archi, in cui ciascun “movimento” prende vita attraverso la voce e la storia di un personaggio diverso: Luigi Benotti, Marika Persio, Francesca Liverzani, Patrick Holmes e Arturo Merzario. Attraverso le loro vite, Giannetti compone un diorama esistenziale, in cui l’amore è al tempo stesso dono e catastrofe, l’amicizia un ponte verso la verità di sé (come quella con la figura di Maky), e l’Io un fragile simbolo di resistenza contro il nulla.

Il titolo stesso, Fiori, non rimanda soltanto alla stagione della rinascita, ma richiama esplicitamente la dualità baudelairiana: profumi freschi come carni di bimbo e altri corrotti, trionfanti. È in questa ambivalenza che si muovono i protagonisti, sospesi tra slanci vitali e cadute irreversibili, fino a un epilogo che ribalta la prospettiva del lettore: una lettera di commiato capace di trasformare il dolore in un atto di consapevolezza, quasi di pacata serenità.

“La scrittura di Giannetti non cerca consolazione”, recita la nota editoriale, “ma verità. I suoi personaggi sono fiori colti sull’orlo di un precipizio, bellissimi proprio effimeri”.

La nuova edizione 2026, arricchita da una cura grafica rinnovata (in copertina Madam Death un’opera dell’artista Eleonora Ruberti), conferma Andrea Giannetti come una voce lucida e coraggiosa nel raccontare la complessità dei legami contemporanei, senza filtri né indulgenze.

“Con Fiori ho voluto raccontare la fragilità dell’essere umano e il sottile confine tra colpa e memoria, mostrando come l’imprevedibile possa trasformare l’ordinario in inquietante e straordinario”.

ANDREA GIANNETTI – Filologo e scrittore, vive a Roma e insegna Filologia romanza presso l’Università degli Studi Roma Tre. È autore di romanzi, Per farti venire alla finestra, Robin editore, Roma 2012; Phosphorus, Italic, Pequod, Ancona 2019; e di una raccolta di racconti, Miliadusso e altre storie di espiazione, Italic, Pequod, Ancona 2013. Per la rivista “Nuovi argomenti” ha pubblicato i seguenti racconti. A papà glielo dico domani, NA, n. 58, aprile-giugno 2012; Visita ai laghi, NA, n. 72, ottobre-dicembre 2015; Quel che so di lei, NA, n. 62, aprile-giugno 2013.

Con Fiori, nel 2023, ha vinto il “Premio Europa in versi e in prosa”, per romanzi inediti. È inoltre autore di volumi e articoli di carattere scientifico; in particolare, di edizioni critiche di testi letterari medievali provenzali e italiani.

Il libro lo trovate nella sezione blog del sito della casa editrice I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Category: Cultura, Libri