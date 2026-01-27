GALLIPOLI, CONTROLLO DI POLIZIA FINISCE IN AGGRESSIONE: 17ENNE ARRESTATO CON DROGA PRONTA ALLA VENDITA

(f.f.)____________

Un normale servizio di vigilanza del territorio si è trasformato in un intervento complesso e violento. Nella giornata del 23 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli (nella foto) hanno arrestato un minorenne colto in flagranza di reato con accuse pesanti: violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo insieme a un coetaneo incensurato. Fin dai primi momenti, il 17enne ha mostrato un atteggiamento nervoso e ostile, insospettendo i poliziotti che hanno deciso di procedere con verifiche più approfondite.

La situazione è rapidamente degenerata. Il ragazzo ha iniziato a insultare e poi ad aggredire fisicamente i due agenti intervenuti. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, è riuscito a estrarre un piccolo contenitore di vetro nascosto addosso, lanciandolo verso l’altro minorenne per favorirne l’allontanamento, mentre continuava a colpire i poliziotti con pugni al volto e al torace. Solo dopo una colluttazione non priva di difficoltà, gli operatori sono riusciti a bloccarlo.

All’interno del contenitore recuperato sono state rinvenute sette dosi di hashish già confezionate in involucri di cellophane, per un peso complessivo di poco superiore agli otto grammi, oltre a un frammento di resina concentrata di cannabis del tipo BHO (Butane Hash Oil). La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare nel marsupio del giovane 195 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, mentre sul ciclomotore in uso al ragazzo è stata scoperta un’ulteriore quantità di resina dello stesso tipo.

Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, il magistrato di turno ha disposto l’arresto del 17enne. Dopo la convalida, il ragazzo è stato sottoposto a misura cautelare ed è stato trasferito in una comunità penale.

I due agenti rimasti feriti durante l’intervento sono stati medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli e dimessi con una prognosi di otto giorni ciascuno per contusioni multiple.

