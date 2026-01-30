DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 30 GENNAIO 2026
Oggi è venerdì 30 gennaio 2026.
Santa Martina.
E’ il secondo dei tre giorni detti ‘della merla’.
Secondo la tradizione sarebbero i tre giorni più freddi dell’anno.
Le statistiche meteorologiche disponibili per gli ultimi decenni contrastano con il detto popolare per cui si ipotizza che le temperature medie di un tempo fossero inferiori alle attuali.
La spiegazione della locuzione deriverebbe da una leggenda secondo la quale, per ripararsi dal gran freddo, una merla e i suoi pulcini, in origine neri come i maschi della stessa specie, si rifugiarono dentro un comignolo, dal quale emersero il 1º febbraio, tutti grigi a causa della fuliggine. Da quel giorno tutti i merli femmina ed i piccoli furono grigi.
La leggenda, infatti, vuole giustificare in maniera favolistica il forte dimorfismo sessuale che si osserva nella livrea del merlo (turdus merula), che è bruna/grigia (becco incluso) nelle femmine, mentre è nera brillante (con becco giallo-arancione) nel maschio.
30 gennaio 1948. In India il Mahatma Gandhi viene ucciso da un estremista Indù.
Proverbio salentino: SE SCENNARU NNU SCIANNARISCIA FEBBRARU MALEPENSA
Se gennaio non fa freddo intenso allora sarà febbraio a pensarci.
