CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE, NUOVO PRESIDENTE UN FEDELISSIMO DI EMILIANO

(g.p.) ________________ Si è insediato ieri il nuovo Consiglio di amministrazione di Acquedotto Pugliese. Roberto Venneri (al centro nella foto) è Presidente e Direttore generale. È affiancato dai Consiglieri Luciano Ancora, designato dal Governo, e Fiorenza Pascazio, designata dal Comitato di coordinamento e controllo, dei Comuni pugliesi.

Roberto Venneri è stato segretario generale della presidenza della Regione Puglia dal 2015 al 2026, figura chiave delle due amministrazioni e fedelissimo dell’ex presidente Michele Emiliano, del quale ha sempre difeso le scelte amministrative.

Il suo compenso è di 60.000 euro l’anno.

Ne guadagneranno 15.000 i due consiglieri, Luciano Ancora, già consigliere giuridico del Ministero per gli affari europei dal 2022 al 2024 con Tommaso Foti, successore di Raffaele Fitto, sempre in quota Fratelli d’Italia; e Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto, nella cintura metropolitana di Bari, dal 2015 e presidente dell’ANCI Puglia dal 2023.

L’Acquedotto Pugliese è finito pochi giorni fa nel mirino della cronaca politica, a seguito dei costi e dei compensi dei precedenti amministratori, come si evince nel merito dai rilievi su cui ha relazionato a Camera e Senato della Repubblica la Corte dei Conti.

A parte questo, e a parte le criticità pregresse cui deve far fronte, da mesi è interessato da tutta una serie di rotture sulla rete idrica e cali di pressione, o addirittura da limitazioni e sospensioni della fornitura.

