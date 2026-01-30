IL GRIDO DI DOLORE DI PIETRO ORLANDI: “Emanuela devo cercarmela da solo”

di Flora Fina ____________

A oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il suo nome continua a rappresentare uno dei misteri più oscuri e persistenti della cronaca italiana. Una vicenda che ciclicamente riaffiora nel dibattito pubblico e che, anche oggi, resta sospesa tra nuove rivelazioni, contraddizioni e silenzi.

Nelle ultime ore a riaccendere l’attenzione è stato ancora una volta il fratello Pietro, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha affidato parole durissime, cariche di rabbia e disillusione: «È tutto molto molto imbarazzante. Ho capito ormai che Emanuela devo cercarmela da solo e la verità, la verità che nessuno sembra volere o cercare, la tirerò fuori, se lo mettano tutti bene in testa».

Uno sfogo che restituisce il senso di una battaglia personale combattuta da oltre quattro decenni e che sembra raccontare, più di qualsiasi ricostruzione giudiziaria, il peso di una verità che continua a sfuggire.

La storia di Emanuela Orlandi inizia il 22 giugno 1983, quando la quindicenne cittadina vaticana uscì dall’abitazione familiare, all’interno della Città del Vaticano, per recarsi a una lezione di musica nel centro di Roma. Da quel momento di lei si persero completamente le tracce. Nessun ritorno a casa, nessun segnale certo, soltanto una lunga sequenza di telefonate anonime, segnalazioni e testimonianze che negli anni hanno alimentato ipotesi spesso suggestive, ma mai confermate. Fin dai primi mesi, la scomparsa della giovane si trasformò in un caso che andava ben oltre la dimensione della cronaca nera, intrecciandosi con scenari che chiamavano in causa la criminalità romana, in particolare la Banda della Magliana, presunti collegamenti con ambienti del potere e piste internazionali legate al tentato attentato a Papa Giovanni Paolo II e agli scandali finanziari dello Ior. Teorie che hanno contribuito a costruire un mosaico complesso e inquietante, ma che non hanno mai portato a una verità definitiva.

Negli anni, la vicenda è stata segnata da presunti colpi di scena che hanno acceso e spento le speranze della famiglia. L’apertura di tombe nei cimiteri vaticani, il ritrovamento di resti umani rivelatisi poi incompatibili con la scomparsa della ragazza, nuove testimonianze e documenti riemersi nel tempo hanno contribuito a mantenere vivo un mistero che sembra resistere a ogni tentativo di chiarimento. In questo scenario, la figura di Pietro Orlandi è diventata il simbolo della ricerca ostinata della verità. Il fratello di Emanuela, negli anni, ha trasformato il proprio dolore in una battaglia pubblica, chiedendo trasparenza e accusando più volte il Vaticano di non aver fornito tutte le informazioni disponibili. Ha raccontato di aver consegnato alle autorità elementi e nomi ritenuti utili alle indagini, lamentando però che molte piste si sarebbero arenate senza sviluppi concreti e denunciando un clima di silenzio e reticenza che, a suo dire, avrebbe contribuito a mantenere il caso avvolto nell’ombra.

In questo contesto si inserisce anche uno degli ultimi aggiornamenti che ha riportato la vicenda al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica, legato alla figura di Laura Casagrande, amica di Emanuela ai tempi del Pontificio Istituto di Musica Sacra “Tommaso da Victoria”. Oggi cinquantenne, la donna è stata recentemente indagata per presunte false informazioni fornite ai magistrati, circostanza che ha portato alla sua audizione in Procura per chiarire alcune incongruenze emerse nella sua versione dei fatti. All’epoca della scomparsa, Casagrande era una ragazzina di appena quattordici anni e i suoi rapporti con Emanuela, secondo quanto ha sempre raccontato, erano limitati a scambi occasionali durante le lezioni di canto. Tuttavia, la Commissione bicamerale d’inchiesta sulle scomparse ha rilevato contraddizioni nelle sue dichiarazioni, sottolineando come potrebbe essere stata una delle ultime persone ad aver visto la giovane nei pressi di Corso Rinascimento.

Il giorno della sparizione, la donna ha riferito di aver atteso Emanuela per la lezione di coro senza vederla arrivare, ma nelle dichiarazioni rilasciate negli anni sono emerse discrepanze significative. In una versione avrebbe sostenuto di averla vista alla fermata degli autobus 70 e 26, mentre in un’altra avrebbe raccontato di averla intravista solo da lontano, mentre si dirigeva frettolosamente verso il mezzo pubblico. Differenze che, unite alle esitazioni mostrate nel tempo, hanno alimentato dubbi e sospetti, riaprendo interrogativi su un tassello che sembrava ormai cristallizzato nella memoria collettiva.

Particolarmente inquietante resta anche un episodio risalente all’8 luglio 1983, quando a casa della madre di Casagrande arrivò una telefonata destinata all’agenzia Ansa. Dall’altra parte della linea, una voce con accento mediorientale dettava un messaggio che citava Ali Agca e sosteneva che Emanuela non si trovasse più in Italia, fissando un ultimatum al 20 luglio. Laura annotò il contenuto della telefonata mentre la madre ascoltava la conversazione. Un episodio che la segnò profondamente e che raccontò anni dopo durante una trasmissione televisiva, spiegando di aver fornito il proprio numero a Emanuela come avveniva abitualmente tra amiche e di non aver mai ricevuto ulteriori contatti da presunti rapitori.

Le parole di Pietro Orlandi, lette alla luce di questi nuovi sviluppi, assumono, dunque, un peso ancora più forte. Il suo sfogo non appare soltanto come un gesto dettato dalla rabbia, ma come la sintesi di decenni di attese e di speranze disattese. Il messaggio lanciato dal fratello di Emanuela rappresenta un atto d’accusa che, pur senza indicare responsabilità precise, sembra rivolgersi a un sistema che, agli occhi della famiglia, non è riuscito a fornire risposte. Ed è proprio questa sensazione di verità incompiuta che continua a rendere il caso Orlandi uno dei più emblematici misteri italiani.

Questa vicenda, infatti, non riguarda soltanto la scomparsa di una ragazza, ma racconta un intreccio che coinvolge potere, fede, criminalità e segreti istituzionali. Nel corso degli anni, le numerose teorie e ricostruzioni alternative hanno alimentato una narrazione fatta di sospetti e ipotesi che, anziché chiarire, hanno spesso contribuito a rendere ancora più opaco il quadro complessivo. Ciò che resta, oltre il rumore mediatico, è l’assenza di una verità giudiziaria e la percezione che la storia di Emanuela Orlandi sia ancora sospesa tra memoria e mistero.

Le parole di Pietro Orlandi colpiscono perché raccontano la disperazione di chi continua a cercare risposte e si sente abbandonato dalle istituzioni. In un Paese che fonda la propria credibilità sulla fiducia nella giustizia, ogni mistero irrisolto rischia di trasformarsi in un simbolo di sfiducia collettiva. Più il tempo passa, più la ricerca della verità assume un valore che va oltre la dimensione familiare, diventando una questione che riguarda la coscienza civile e la trasparenza dello Stato.

Il caso Orlandi dimostra quanto possa essere fragile il confine tra giustizia e memoria. Senza una risposta chiara, questa storia continuerà a vivere tra ipotesi, sospetti e ricostruzioni frammentarie, alimentando dubbi destinati a sopravvivere alle generazioni. Ed è forse questo l’aspetto più inquietante dell’intera vicenda: non soltanto la scomparsa di una ragazza, ma la sensazione che la verità, se esiste, possa essere ancora nascosta dietro silenzi che durano ormai da oltre quarant’anni.

Category: Costume e società, Cronaca, Politica