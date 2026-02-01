IL PRANZO DELLA DOMENICA / IL NOSTRO INVITATO SPECIALE “Al filo d’olio” DI VERONICA INGROSSO E MATTEO PERILLI

di Raffaele Polo _____________

Matteo Perilli e Veronica Ingrosso mi accolgono in uno dei loro rari momenti liberi: sono sempre indaffarati a gestire la loro affermata attività di ristoratori, ormai il loro locale, ‘Al filo d’olio’, a Melendugno, è conosciutissimo soprattutto dagli intenditori di gastronomia, le preparazioni di Veronica sono davvero proverbiali…

«È lei che si occupa della cucina, fa tutto lei, io sto in sala, e curo tutti gli altri aspetti della nostra attività» ci confessa Matteo, che mentre parla sor veglia amorosamente il placido Gulliver, un bel gattone che si è appisolato proprio affianco alla cassa…

«E a te, sinceramente, cosa piace mangiare?», chiediamo a bruciapelo.

«Tutto, mi piace veramente tutto. C’è un piatto, però, che Veronica fa benissimo, ed è la pasta aglio e olio…»

«Attenzione, con l’aggiunta di stracciatella e origano…» interviene Veronica, che aggiunge sorridendo:«Oggi ho preparato la mia ultima specialità, sono i gamberoni in crosta con bacon, gratinati al forno… ma poi mi lascio ispirare da quello che vedo quando vado a fare la spesa, provo a immaginare come potrei utlizzare le vivande che sono sul bancone e la fantasia fa il resto…»

«Matteo, oltre al resto, vi accomuna l’amore per i gatti. Quanti felini circolano nella tua abitazione?»

«Tanti, io mi preoccupo soprattutto degli animali feriti, la mia filosofia è semplice: questi animali hanno bisogno di cure e nessuno li considera più di tanto… eppure sono essere viventi, misteriosi e affascinanti.. ome possiamo non aiutarli, soprattutto quando sono bisognosi o malati? Ne riceviamo una gratificazione veramente incredibile, a volte mi trovo meglio a dialogare con loro piuttosto che con i miei simili…»

«Matteo, ma come sei arrivato a questa attività?»

«Ho avuto tante esperienze diverse e, alla fine, ho trovato in Veronica un’alleata preziosa per questo lavoro, per lei è una missione, la cucina è veramente il suo regno, ci siamo resi conto che il nostro percorso è proprio questo, e vogliamo progredire…»

I piatti, preceduti da un faraonico antipasto («È la nostra specialità», confessa Veronica) si susseguono in ottima alternanza, siamo affascinati e…satolli. Gulliver ci guarda con gli occhi socchiusi, immobile.

« E questo è il vostro pranzo della domenica?»

«La domenica siamo aperti a pranzo, un buon motivo per onorare la bella tradizione salentina che ci portiamo sempre appresso: la domenica è festa, soprattutto in famiglia, a tavola. E ‘Al filo d’olio’ rappresenta proprio la nostra idea di salentinità».

Salutiamo Matteo e Veronica, carezziamo Gulliver che socchiude gli occhi e si avvia, lentamente, verso i resti dei gamberoni che gradisce anche lui.

Eccome li gradisce…

____________

( 89 ‐ continua )

Category: Costume e società, Cultura