DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 2 FEBBRAIO 2026
Oggi è lunedì 2 febbraio 2026.
Presentazione del Signore, detta anche Candelora.
Questo nome deriva dal fatto che oggi si benedicono e si distribuiscono ai fedeli candele cui la religiosità popolare attribuisce virtù protettive contro le calamità, le tempeste e anche durante le malattie.
L’ usanza della benedizione è comunque successiva alla processione originaria.
Un tempo venivano pure accese, oggi sono solamente benedette: con le fiamme simbolo del nuovo fuoco vitale della natura, da un lato, quello pagano, e dall’ altro, quello cristiano, della luce divina verso la salvezza.
A Cavallino il nostro amico Giampaolo Falco compie 45 anni: auguri di buon compleanno!
2 febbraio 1990. Viene ucciso a Roma il boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis. Dopo la morte di Renatino, come era soprannominato, verranno fuori anche se lentamente tante nuovi inquietanti particolari significativi sugli intrecci fra mafia, politica e affari, di cui la così detta banda della Magliana fu crocevia per lunghi anni.
Proverbio salentino: CI OLE MUTU NU TOCCA DUMANDA PICCA
Chi vuole molto non deve domandare poco.
Nella contrattazione è buona norma chiedere sempre molto di più di ciò che realmente si desidera, in modo tale da indurre la controparte a fare un’ offerta generosa.
