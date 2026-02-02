ARIA DI LONDRA / SE PER TRIPADVISOR I PUB SONO MEGLIO DELLE TRATTORIE

di Fatima Moliardo ___________

A poco più di un mese dal riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO, Londra è stata indicata come migliore destinazione gastronomica del mondo per il 2026 secondo Tripadvisor.

La piattaforma internazionale di recensioni turistiche ha assegnato il riconoscimento nell’ambito dei Travelers’ Choice Awards, premi annuali basati sulle valutazioni espresse dai viaggiatori nel corso di dodici mesi, nella categoria dedicata alle destinazioni gastronomiche.

La classifica si fonda sull’analisi delle recensioni pubblicate dagli utenti di Tripadvisor, che conta oltre otto milioni di strutture e attività recensite a livello globale. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, il 46% dei viaggiatori considera l’esperienza culinaria l’elemento più atteso di un viaggio, un fattore che incide in modo diretto sulle valutazioni complessive delle città.

Nella classifica 2026, Londra si colloca al primo posto davanti a Dubai, seconda classificata, e Roma, che occupa la terza posizione. Seguono Hong Kong e Parigi, mentre la top ten include anche Marrakech, Bangkok, Creta, Doha e Maiorca. Il risultato segna un sorpasso significativo rispetto a città storicamente associate all’eccellenza gastronomica internazionale.

Il riconoscimento assegnato a Londra riflette una valutazione positiva dell’offerta gastronomica nel suo complesso, caratterizzata dalla possibilità di accedere a esperienze di qualità a diversi livelli di prezzo, dai mercati e dai locali informali fino ai ristoranti di alta fascia. Le valutazioni premiano anche la diffusione dell’offerta su tutto il territorio urbano, con nuove aperture nei quartieri non centrali accanto a locali storici attivi da lungo tempo.

Oltre al primo posto nella categoria gastronomica, Londra ha ottenuto altri riconoscimenti nella stessa edizione dei Travelers’ Choice Awards. La città è stata votata come seconda destinazione al mondo per ricchezza culturale, dopo Singapore, e come terza migliore meta per i viaggi in solitaria, confermando un posizionamento elevato in più ambiti dell’offerta turistica.

Il risultato del 2026 si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso la scena gastronomica londinese, caratterizzata da una forte diversificazione e da un’offerta distribuita su tutto il territorio urbano. Secondo i dati di Tripadvisor, le valutazioni positive riguardano in particolare i ristoranti di quartiere e la possibilità di accedere a cucine provenienti da diverse tradizioni culturali, elementi che emergono con frequenza nelle recensioni degli utenti.

Questo risultato assume un rilievo particolare se messo a confronto con il recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. In un caso viene premiata una tradizione nazionale, definita e storicamente riconoscibile; nell’altro, una città per la varietà dell’offerta, la facilità di accesso e la presenza simultanea di cucine, stili e fasce di prezzo differenti.

Due criteri diversi, che rispondono a logiche di valutazione non sovrapponibili, ma che finiscono per convivere nello stesso spazio temporale, restituendo una fotografia articolata del modo in cui oggi il cibo viene valutato, raccontato e consumato a livello globale.

