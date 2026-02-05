DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO 2026
Buongiorno!
Oggi è giovedì 5 febbraio 2026.
Sant’ Agata.
Per chi ha il pollice verde vediamo nello specifico i lavori da dedicare all’ orto e al giardino in questo mese da poco cominciato.
Rincalzate fave, piselli, agli e cipolle seminate nell’autunno precedente. Procedete alle nuove semine, facendo attenzione ai ritorni di freddo. Semine in ambiente protetto: lattughe primaverili, cicorie, radicchi, indivie; cavoli estivi, bieta da taglio; peperoni, melanzane, pomodori; sedano, basilico, prezzemolo. Semine in terreno aperto: aglio, cipolle, carote, bieta da taglio; cicorie da taglio; agretti, asparagi, piselli, spinaci, fave.
Potate rose ed arbusti da giardino. Tagliate i vecchi gerani a circa 10 cm dal colletto e rinvasateli. Preparate le marze per gli innesti, tenendole o nella sabbia al freddo, o in una busta di nylon in frigo. Mettete a dimora i bulbi a fioritura primaverile. Rinfoltite il tappeto erboso concimandolo.
5 febbraio 1949, settantacinque anni fa. Negli USA esce il rapporto Hoffman che avanza critiche durissime circa l’utilizzo dei fondi del Piano Marshall da parte dell’Italia.
In effetti, parte cospicua delle risorse, circa 15 miliardi di lire in sette anni, viene stanziata, col celebre “Piano Fanfani”, per la costruzione di case popolari per i lavoratori(nella foto, la visita al rione Santa Rosa a Lecce).
L’indirizzo sociale delle risorse non è gradito agli Stati Uniti, che preferirebbero una destinazione tesa all’aumento del potere d’acquisto della popolazione, per favorire l’acquisto dei prodotti industriali americani.
Proverbio salentino: TE NANZI ALLU CADDRHU, TE RETU ALLA SCUPPETTA, A MIENZU A NTAULA, LARGU TE LE CUESTIONI
Davanti al cavallo, di dietro al fucile, in mezzo alla tavola, lontano dalle questioni, ecco come bisogna porsi, per poter stare bene al mondo.
