DECESSO DI GIORGIO SPADA, IL GIUDICE CHIUDE LE INDAGINI: “EVENTO ACCIDENTALE, NESSUNA COLPA DI TERZI”

È stata disposta la chiusura definitiva delle indagini sulla morte di Giorgio Spada, il 32enne gallipolino deceduto in un sinistro stradale avvenuto nel giorno di Pasquetta del 2024. Secondo il giudice per le indagini preliminari, la tragedia sarebbe riconducibile a una dinamica autonoma e accidentale, senza responsabilità attribuibili ad altre persone.

Il provvedimento è stato firmato dalla gip Tea Verderosa al termine dell’udienza in Camera di consiglio, con un’ordinanza che accoglie la richiesta della Procura di archiviare il procedimento, inizialmente aperto contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo.

Diversa la posizione dei familiari della vittima, che fin dall’inizio hanno contestato la ricostruzione ufficiale. Assistiti dal legale Faenza Speranza, hanno sostenuto che l’uomo sarebbe stato tallonato da un altro veicolo dopo un acceso contrasto legato alla sua situazione sentimentale. A loro avviso, proprio quell’inseguimento avrebbe provocato l’incidente mortale.

A sostegno di questa versione, la famiglia aveva prodotto consulenze specialistiche e contributi tecnici, tra cui quelli della criminologa Isabel Martina e dell’ingegnere forense Luigina Quarta, oltre a varie testimonianze raccolte nel tempo.

Nonostante ciò, il pubblico ministero Erika Masetti aveva già nei mesi scorsi chiesto la chiusura del fascicolo, ritenendo non sufficienti gli elementi per proseguire l’azione penale. Decisione ora confermata dal giudice. I parenti di Spada, però, non si arrendono e fanno sapere di voler proseguire la loro battaglia per chiarire ogni aspetto della vicenda.

